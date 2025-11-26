賴清德投書《華郵》感謝川普總統，強調台灣以「史上最大投資」捍衛主權！2030年前國防開支將達GDP 5%，「台版鐵穹」正積極研發中

台灣總統賴清德在美東時間25日清晨，透過《華盛頓郵報》的版面正式對世人宣示「我將增加國防開支以保護我們的民主」。賴清德重申師承雷根「以實力求取和平」的國防哲學，更拋出了震撼性的政策承諾：國防預算佔GDP比例在2030年前將邁向5%的歷史新高。賴清德強調，「衝突的風險必須永遠大於和平的代價」，雖然他不會放棄對話的機會，但也「沒有任何國家會比我們自己更堅定地捍衛台灣的未來」。

賴清德投書《華郵》的客座評論欄目指出，《台灣關係法》與雷根總統的「六項保證」奠定的堅實基礎，四十多年來引導著台灣與美國共同維護台海和平穩定。我們都體認到，維護印太地區的自由與繁榮，需要清晰的立場與堅實的力量。如今這些原則依然至關重要，但是中華人民共和國史無前例的軍事擴張，加上在台灣海峽、東海和南海以及整個印太地區日益加劇的挑釁，凸顯了區域和平的脆弱性，北京以武力改變現狀的意圖已變得越來越明顯。

感謝川普，台灣更要加大國防投資

賴清德稱：「我們感謝川普總統明確表示美國領導力在全球的重要性，由於川普政府透過實力追求和平，今天的國際社會更加安全。一個強大且積極參與的美國，仍是全球穩定的基石，並且能有效遏制潛在衝突」、「台灣同樣致力於維護印太地區的安全，儘管解放軍入侵台灣周邊地區的次數已創下紀錄，軍事演習更深入第一島，台灣仍堅定不移，以堅決的決心應對所面臨的威脅和挑戰。」

「為了進一步兌現我們的承諾，我將大幅增加台灣的國防預算。面對北京日益成長的壓力，台灣的國防開支近年來已翻倍，預計明年將增至國內生產毛額的3.3%。我承諾在2030年前將此基線提升至 5%，這將是台灣現代史上最大規模的持續軍事投資」​、「作為這項努力的一部分，我的政府將提出一項歷史性的 400 億美元國防追加預算，這項投資彰顯了我們捍衛台灣民主的決心。」

賴清德強調，台灣的國防預算方案不僅將資助從美國採購大量新武器，更將大幅提升台灣的不對稱作戰能力，藉此增加北京使用武力的決策成本和不確定性：「我的訊息很明確：台灣對和平與穩定的奉獻堅定不移。沒有任何國家會比我們自己更堅定地捍衛台灣的未來。」台灣也將投資尖端科技並擴大台灣的國防工業基礎，與理念相近的國家合作，利用台灣的製造優勢來強化國防供應鏈、加速先進系統的部署、迅速應對新興威脅——同時在國內外創造就業機會。

台版鐵穹

賴清德透露，台灣正在加速發展「台版鐵穹」（T-Dome），這是一個多層次、整合性的防禦系統，旨在保護台灣免受中國飛彈、火箭、無人機和戰鬥機的威脅。「台版鐵穹」加上其他由人工智慧驅動的無人平台，使我們更接近一個堅不可摧的台灣願景。此外，台灣將擴大國內及與國際夥伴的協調，包括去年成立的「全社會防衛韌性委員會」，希望能改善政府、軍方和公民團體之間的合作，使台灣社會能更好地應對人為和自然災害。

台灣也將繼續與值得信賴的夥伴和盟友建立更緊密的國安關係，也感謝國際社會持續為台海和平大聲疾呼。日本、美國、歐洲、韓國、澳洲、紐西蘭和七大工業國集團最近的聲明，都對區域嚇阻有所貢獻。台灣將在海事、網路安全、韌性及其他領域進一步合作，以支持印太地區共同的嚇阻架構。

賴清德強調，當台灣提高軍事升級的代價，也更能維護兩岸穩定，因為衝突的風險必須永遠大於和平的代價。台灣將繼續尋求兩岸對話的機會，並深知台灣的民主與自由不容妥協，但台灣也並非某些人所說的「僅憑一廂情願」。台灣將確保自身的安全與主權不僅透過言辭，更透過堅實、果斷的行動來捍衛。

賴清德最後提到川普和雷根，這兩位美國總統都深諳「以實力求取和平」的重要性。身為民主陣營的最前線，這個國防哲學更是台灣每天奉行的教訓：「儘管情勢嚴峻，台灣的決心卻從未如此堅定，因為台灣深信，與美國及理念相近的民主國家攜手合作，和平終將降臨」。

