賴清德投書《華郵》感謝川普 宣布「台灣將增加1.25兆國防特別預算」

總統賴清德以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題的投書，昨（25）日刊登於《華盛頓郵報》。其中提到，我政府會持續提升國防投資，並將於近期提出史無前例的400億美元（約1.25兆新台幣）特別預算案，以強調捍衛台灣民主的承諾。賴清德還說，感謝美國總統川普展現美國全球領導力的重要性，而國際社會也在川普政府追求「實力帶來和平」的理念下，變得更加安全。

賴清德向川普致謝 展現美國全球領導力的重要性

賴清德在專文中提到，40多年來，在1979年《台灣關係法》與雷根總統「六項保證」所建立的堅實基礎上，台灣與美國持續攜手維護台海的和平與穩定。雙方共同認知，守護印太區域的自由與繁榮，依靠的是明確的立場與強大的實力。

「時至今日，這些原則仍至關緊要」，賴清德說，中國前所未見的武力擴張，伴隨著在台海、東海、南海及印太地區日益升高的挑釁行動，均彰顯和平與穩定的脆弱性。北京以武力改變現狀的意圖也更加昭然若揭。

賴清德還說，感謝美國總統川普展現美國全球領導力的重要性，而國際社會也在川普政府追求「實力帶來和平」的理念下，變得更加安全。一個強大且積極投入國際事務的美國，仍是全球穩定的基石，並能防範潛在衝突於未然。

賴清德：我國國防預算預計明年將達到GDP的3.3%

「這堅持反映在我國大幅提升國防預算的計畫上」，賴清德說，隨著北京的壓力日益加劇，我國近年國防預算已呈倍增之勢，預計明年將達到GDP的3.3%，我並將承諾於2030年前提升至GDP的5%，此將為台灣現代史上最大規模的軍事投資。

賴清德說，為配合這項努力，我國政府將於近期提出一項史無前例的400億美元特別預算案，以強調我們對捍衛台灣民主的承諾。其中這項計畫不但會向美方採購新型武器的重大軍購案，也會著重於提升非對稱戰力，將為北京的軍事考量中，增添更大的成本及變數。賴清德強調，台灣對於和平穩定的貢獻從未動搖，沒有任何其他國家比我們更有決心來守護台灣的未來。

賴清德表示，將加速打造「台灣之盾」，建構分層防禦，有效攔截解放軍飛彈、火箭、無人機及戰機威脅的防空系統。另結合其他人工智慧驅動及無人化平台，在創新與科技的加持下，這些戰力將使我們達成無懈可擊的願景。

「不僅如此，我們將擴展國內外各項協調工作」，賴清德表示，去年成立全社會防衛韌性委員會，提升政府、軍隊及公民團體之間的合作，以提高社會全體在面對人為及自然災害的應變能力。相關的整備仍將持續強化。

賴清德：我們將尋求與信任夥伴及盟友建立更緊密的安全合作關係

「同時我們將尋求與信任夥伴及盟友建立更緊密的安全合作關係」，賴清德感謝國際社會持續強力表達對台海和平的支持，包括近期來自日本、美國、歐洲、南韓、紐澳及G7的聲明皆提升區域威攝，「我們將繼續在海事、資安、韌性及其他領域擴大交流，以強化印太區域的共同嚇阻架構」。

賴清德認為，唯有提高中國升溫情勢必須負擔的代價，同時降低情勢緩和的門檻，兩岸穩定才會更有保障。衝突的風險成本必須永遠大於追求和平的代價，而這項原則體現在我推動的國防改革步伐，以及我維護兩岸現狀的堅定決心上。

賴清德說，在民主和自由不可退讓的原則下，他會持續尋求兩岸透過對話化解分歧，而非建立在部分人士期待的一廂情願幻想上，「我們會確保台灣的安全與主權是透過穩健與果決的行動來守護」。

賴清德表示，川普與雷根都深刻理解「實力帶來和平」的重要性。站在民主前線的臺灣，始終夙夜匪懈地奉行此一理念。即使責任重大，台灣具有堅定的決心。我們深信，「只要與美國及理念相近國家攜手合作，和平必將勝利」。

