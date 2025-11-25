賴清德投書《華郵》感謝川普 承諾增加1.25兆國防特別預算

總統賴清德。（圖／賴清德臉書）





美國《華盛頓郵報》日前刊出總統賴清德投書，書文明確說明台灣與美國在過去40多年中依循《台灣關係法》及前總統雷根提出的「六項保證」，共同維持台海和平的核心精神。面對北京軍力快速擴張，賴總統指出，台灣正進行前所未有的國防投資與科技部署，以提升嚇阻能力，並強調「沒有任何國家比台灣更堅定守護自身未來」。

賴總統表示，《台灣關係法》與「六項保證」是奠定台美和平架構的重要基礎，雙方都清楚維護印太自由與繁榮需要「清晰度與力量」。如今，中國以更快速度擴張軍備，並在台海、東海、南海及印太地區增加挑釁，使區域局勢更加脆弱，北京「試圖以武力改變現狀」的跡象愈加明顯。

廣告 廣告

賴清德在投書中特別提到，美國前總統川普強調美國全球領導的重要性，他認為川普政府主張以實力維持和平，使國際社會更安全。賴總統指出，一個強大且積極投入的美國，是全球穩定關鍵，也能有效阻止潛在衝突。

面對解放軍在台灣周邊的紀錄性軍事行動，以及艦機越過第一島鏈的演訓壓力，賴總統強調台灣仍以清楚而堅定的態度面對威脅。

賴清德宣布，台灣國防預算將於明年提高至GDP的3.3％，並在2030年提升至GDP的5％，將成為近代最大規模的軍事投資。同時，政府也將推動400億美元（約新台幣1.25兆元）特別國防預算，內容包括多項對美軍購與不對稱作戰能力的提升，使北京在考量任何軍事行動時面臨更高成本及不確定性。

他指出，台灣未來將加速投資尖端科技、擴大國防工業基礎，並與理念相近國家合作，利用台灣在高科技製造的優勢，強化防衛供應鏈、加速部署先進系統，並提高反應速度，這些措施同時也能增加國內外工作機會。

賴總統並宣布將全力推動多層整合防空系統「台灣之盾」（T-Dome），以因應中國飛彈、火箭、無人機與戰機威脅，並搭配更多AI與無人化平台，提升防衛網穩固度。

他也提到，台灣去年成立跨部會的「全社會防衛韌性委員會」，用以強化政府、軍方與民間的協作，使社會在面對各類威脅或災害時更具承受能力，並表示相關演練與準備會持續加強。

最後，賴清德重申台灣追求和平、維持現狀，但「民主與自由沒有談判空間」。他表示，台灣的冷靜並非基於期待，而是會以行動確保安全與主權。

更多東森新聞報導

怎救國旅？交通部鼓勵國人「勇敢休平日」民眾：會飛出國吧

2028若歸零 謝志偉警告：將會有規模更大的228

若明年稅收超徵會再普發現金？卓榮泰回應了

