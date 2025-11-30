賴清德投1.25兆國防預算是在玩火？綠營：原則就是備戰不求戰

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

總統賴清德近日宣布將投入1.25兆國防預算，打造台灣之盾，國民黨主席鄭麗文日前公開表示，請總統不要點火玩火，對此，民進黨發言人卓冠廷今(11/30)回應，面對中國持續升高的文攻武嚇，台灣更需以負責任的態度維護區域和平，從前總統蔡英文到賴總統，都一貫堅持「備戰不求戰」的原則，從未偏離。

總統賴清德，資料照

卓冠廷稍早指出，藍白陣營口口聲聲替國軍抱不平，但真正不斷修惡法、接連被憲法法庭判違憲的，從頭到尾都是國民黨與民眾黨；為了脫罪甚至強推修法、企圖讓憲法法庭停擺，這才是破壞民主憲政的鐵證。

卓冠廷說，反觀民進黨政府任內，已四度調薪軍公教，賴總統今年初也加薪志願役國軍，而藍白在立院強行增加有違憲之虞的預算，才是讓國軍待遇陷入不確定的真正原因。國民黨拿可能違憲的立法當提款機、製造假議題攻擊政府，根本不是在照顧國軍。

另針對民進黨有意推動公投前一天放假，民眾黨主席黃國昌對此指稱，民進黨這些手段，顯然只是想阻擋移轉投票，因為民進黨害怕年輕人出來投票一事，卓冠廷回應，如此說法更是毫無邏輯。黃國昌在開議期間從日本剛剛返國，但時差好像不只一小時，急著拿錯誤訊息攻擊民進黨，建議等頭腦清楚後再發言。

卓冠廷強調，賴總統提出的「守護民主台灣國安行動方案」，正是為提升自我防衛能力並深化民主同盟合作；藍白不該在中國威脅持續升高之際，仍刻意扭曲國安與民主議題，讓台灣陷入內部對立。



