賴清德投1.25兆國防預算 王世堅喊大方向正確：撥一部分給軍人加薪

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

總統賴清德今（26）早提出，面對北京企圖把「民主台灣」變「中國台灣」，預計未來8年將投入1.25兆元，讓明年國防預算將超過GDP3%，在2030年前達GDP5%，並推動兩項國安方案。對此，民進黨立委王世堅表達認同，他表示，增加國防預算是民主盟邦共同的問題，也是賴清德該做的工作，大方向是正確的，增加國防預算的同時也應該給予軍人加薪。

民進黨立委王世堅認為，總統賴清德大方向增加我們的國防預算，這是正確的。（資料照）

民進黨今日下午召開中執會，王世堅會前受訪表示，面對兩岸緊張對立的情勢，台灣在國防確實要加強，其實美國已要求所有自由民主盟邦們，都必須要提升國防預算，像歐盟國家、日本、韓國，都一樣要提升國防經費，保障國家安全，所以這是自由世界的共同問題，期望在野黨能理解國家處境，「大方向增加我們的國防預算，這是正確的。」

王世堅指出，國防預算既然要增加，就應該把撥500億讓全國20萬義務役、職業軍人加薪，大幅度提升軍人待遇，這才是最正確的，若針對大方向是針對台灣國安需求，在野黨應該會與執政黨合作，一起為台灣安全努力。

針對賴清德今早稱對岸可能在2027武統台灣，並提出相應國安作為，可能有挑釁對岸的意味。王世堅表示，任何國家領導人都會針對自己國家預見到的一些危險向國人提出預警，賴總統今天上午所說的，只不過是針對國防、國安單位及盟邦提供的訊息，作出綜合的研判。

王世堅說，雖然對岸2027是否武統台灣，現在仍沒辦法確定，但若根據盟邦、我們搜集的訊息，確實有這樣子的可能，所以國人同胞在每個階段都應該有自覺，隨時加強的國防，全世界國家都應該這樣，因為現在世局難料，「我覺得這是賴總統他身為總統，他應該做的工作。」

