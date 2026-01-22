賴清德披彩帶 陳亭妃啟動感恩鐵馬行

民進黨台南市長提名人陳亭妃。（陳亭妃辦公室提供）

民進黨台南市長提名人陳亭妃昨（21）日經民進黨中執會正式通過提名，並由兼任黨主席的總統賴清德親自披上彩帶，象徵責任承擔與團隊整隊出發。完成提名後，陳亭妃隨即展開鐵馬妃妃 part2「亭妃感恩溫暖鐵馬行」，以實際行動回應人民託付，首站選在白河，向一路相挺的鄉親與地方信仰中心表達感謝。





陳亭妃表示，正式獲得黨提名是一份榮耀，更是一份沉甸甸的責任。她感謝賴清德主席的信任與期許，也牢記主席所說「團結不一定會贏，但不團結一定會輸」。她強調，初選結束不是終點，而是接受更高標準檢驗的開始，因此選擇在提名後第一天，持續用最貼近人民的方式出發。

廣告 廣告





陳亭妃指出，初選期間以鐵馬深入各地爭取支持，如今提名確定，更要用相同方式回到基層表達感恩，這也是她長期倡議的「行動政府、行動市長」理念，透過一步一腳印走進人民日常。





針對今（22）日行程，陳亭妃表示，上午7時50分自白河崁頂福安宮出發，沿途走訪地方宮廟與街區，串聯信仰與生活圈。她說，這趟鐵馬行動不只是謝票，更是感謝人民陪伴她走過27年公共服務歷程，在邁入第28年之際，與台南市民共同迎接新的任務。





此外，陳亭妃也延續鐵馬行動的「連結信物」傳統，此次特別準備「鐵馬妃妃桌曆」，象徵未來365天都與人民同行。她強調，桌曆是一份陪伴與自我提醒，要時時把人民放在心上。





陳亭妃最後表示，「今年有新任務，就是作伙顧好台南這個家」，未來將以團結為力量、以行動為方法，穩健帶領團隊前行，用實際成績回應人民長期的支持與信任，邁向「女力改變台南」的新階段。



