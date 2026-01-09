賴清德拉警報？周玉蔻示警民進黨「營養午餐大屠殺」：小心蔣萬安2026大贏後直攻2028！林紳旭：2026不擋「蔣萬安2028要搶總統」

台北市長蔣萬安日前宣布營養午餐免費引起熱議，台中、高雄也紛紛跟進。資深媒體人周玉蔻今（9）日示警，有自卑感的政治人物才喜歡一天到晚掉書袋，什麼財政紀律、預算排擠，但眾人之事就是營養午餐、普發現金、優惠貸款，「民進黨人再繼續哀嚎怨婦下去，小心蔣萬安2026大贏後直接攻選2028！」

周玉蔻今日在臉書發文直言：「2026營養午餐免費政策大屠殺？！民進黨人再遲鈍下去，小心蔣萬安選2028！」

周玉蔻再說，有自卑感的政治人物才喜歡一天到晚掉書袋。什麼財政紀律、預算排擠等等，「就你們高尚？你們有學問嗎？少唬人了！政治是管理眾人之事，眾人之事就是營養午餐、普發現金、優惠貸款、弱勢照顧、禮運大同篇啦！」

周玉蔻最後說，2026營養午餐免費政策大屠殺，民進黨人再繼續哀嚎怨婦下去，小心蔣萬安2026大贏後直接攻選2028！「不要說我沒提醒你們。」

另外，媒體人林紳旭昨日也在臉書發文表示，台北市一是省籍、二是傾中財團、三是反民進黨，民進黨推賴清德去選還是會輸，派一個去「攪豬屎」，看能不能把郭萬安潑得滿身，整天抖跳，「2026不擋郭萬安，2028郭萬安就要搶總統大位了。」

（圖片來源：周玉蔻、林紳旭臉書、三立新聞）

