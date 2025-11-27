賴清德拋中國2027年節點推進武統 黃健豪困惑預算編到8年後意義 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

總統賴清德總統26日召開記者會說明「守護民主台灣國安行動方案」，明確提出以8年1.25兆元特別預算，3階段建構永久捍衛民主台灣的國防力量，還稱北京當局「以2027年完成武統台灣為目標」，引發關注。對此，立委黃健豪今（27）日表示，若總統認定中共以2027年武統台灣為目標，應在2年內完成戰力準備，並質疑如果2年後就要被武力統一，那預算編到8年後是有什麼意義？

有關部分媒體稱賴總統「證實」中國將於2027年攻台，總統府發言人郭雅慧昨晚澄清，這是錯誤的片面解讀，並指總統於記者會所指的是，中國正以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備，同時也透過軍事以外的各種複合式威脅，包括滲透分化，企圖將自由的「民主台灣」，變成威權統治下的「中國台灣」，這並非指稱中國將於2027年發動對台的侵略戰爭；所謂2027年的時間，在包括美國國會近期報告所稱，是中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點。

廣告 廣告

黃健豪說，先不論1.25兆新台幣要買什麼，以及只聞口號不見實質內容的T-Dome「台灣之盾」能否達到先進防空效果。最大的疑惑是，賴清德已經親口認定中共以2027年武統台灣為目標，也就是兩年後。他困惑，以這個為前提下的談話，卻將整體軍事預算1.25兆編列到2033年，也就是8年後。

黃健豪指出，如果2年後就要被武力統一，那預算編到8年後是有什麼意義？他認為，合理的目標，應該是2年內完成戰力準備，並要求美方2年內完成交貨。

賴清德拋中國2027年節點推進武統 黃健豪困惑預算編到8年後意義 7

「有這款送錢給國外、卻不照顧國內人民的政府嗎？」立委楊瓊瓔則表示，現在政府只會大方「送錢」到國外，例如搬產業園區、談判被爆投資4000億美金、國防預算要提高到5%、現在還要買史上最高1.25兆軍購，但講到為國軍加薪、財劃法挹注地方，執政黨就喊窮，或威脅說舉債上限做不了。

楊瓊瓔指出，這是史上最高的軍購特別預算，幾乎超越過去國防部4個特別預算的總和，但她在國防委員會及總質詢多次質詢問及這筆軍購特別預算，但行政院長卓榮泰和國防部長顧立雄卻都不願具體回答，讓這份1.25兆預算看不到新戰略、也沒有兵力跟戰術配套。

楊瓊瓔也表示，過去在野黨提出普發現金、改善財劃法不公以及軍人加薪的修法，都被民進黨指責會讓政府擴大舉債、無法負荷，但為軍人加薪預算估計1年僅約300億元，留才跟提高招募效果並具，但政府到現在不編就是不編，「敢花一兆買武器，硬要違法不加薪」。

楊瓊瓔警示政府，若施政已經變成只顧國外需求，看不到國內亟需改革的國軍缺員、民生問題，高額的各種對國外開銷，怎麼可能不排擠到全民的社福、民生的支出？籲請政府立即提出預算細項與成效評估，送進國會接受審查，若無人民的了解和同意，絕不接受黑箱與私相授受，政策要能透明、課責以及遵守財政紀律與永續，才是國家平穩發展的正解。

照片來源：取自黃健豪臉書、楊瓊瓔辦公室提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

盧秀燕籲政院版《財劃法》公式試算 讓地方財政回歸穩定透明

賴清德提1.25兆國防特別預算 馬文君：先幫志願役加薪改善待遇

【文章轉載請註明出處】