賴清德拋建置3座國際級AI實驗室！官員曝Google新辦公室開幕共築資安防護網

賴清德出席「Google 台灣新辦公室開幕活動」。 圖：總統府提供

總統賴清德今（20）日出席「Google 台灣新辦公室開幕活動」，並拋出要在2040年之前，創造超過15兆元產值、50萬個AI就業機會，並建置3座國際級AI實驗室。對此，政府官員表示，Google 啟用新的「AI 基礎建設研發中心」有3個意義，包括以具體行動實踐對台灣的持續投資、台灣能夠貢獻更多力量，以及共築資安防護網。

賴清德表示，面對全球AI浪潮，政府也要繼續發揮台灣的優勢，將推動「AI新十大建設」，從數位基磐層、關鍵技術層、智慧應用層三個面向，建構完整的台灣AI生態系。他說，政府的目標，是在2040年之前，創造超過15兆元產值、50萬個AI就業機會，並建置3座國際級AI實驗室，讓台灣成為全球AI創新的關鍵節點。

政府官員表示，Google今日啟用新的「AI 基礎建設研發中心」，產業佈局思維與政府產業發展的戰略方向高度呼應。他並說明3點，第一，Google以具體行動實踐對台灣的持續投資。Google 在台員工與團隊規模20年來增長20倍，從硬體研發到 AI 資源投入，以具體行動持續擴大投資台灣，協助台灣提升技術能量、培育數位人才、擴大數位經濟規模。

第二，台灣能夠貢獻更多力量。該官員表示，Google產業佈局說明台灣在全世界半導體生態系扮演的關鍵角色，台灣也願意發揮自身關鍵力量，深化台美產業合作與交流，協助打造更完善的全球AI生態系。

第三，共築資安防護網。該官員指出，台灣身處第一島鏈關鍵防線，位於全球資安風險最前線，「資安即國安」，是全世界民主國家包括台灣在內都面臨的重要課題。台灣與Google雙邊合作，導入AI、強化資安、提升國家數位韌性，也代表台灣從AI發展、終端應用、安全協防等各方面出發，深化台美科技安全合作，強化台灣數位韌性與安全防護，以科技為盾守護國家安全。

數位專家表示，半導體產業引領AI浪潮，AI科技發展也牽動著半導體產業競爭力，AI和半導體兩者相依相存。一如賴總統提出的「五大信賴產業」、「AI新十大建設」，透過半導體與AI產業兩大戰略核心，持續確保我國在全球供應鏈與AI生態系中的不可或缺。

該專家指出，Google新辦公室的啟用，是Google在台投資的重要里程碑，賴總統的出席象徵著政府對產業、人才培育與新創環境的大力支持。總統談話時拋出三大具體目標，展現政府要以人工智慧的創新科技、半導體產業的完善聚落互為驅動，確保台灣在全世界的競爭優勢與關鍵地位。

