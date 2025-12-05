賴清德拋重啟核能3前提！學者曝最佳解方：錯過這時機「恐要多等一年半」

針對重啟核能相關議題，總統賴清德曾在11月11日出席「第79屆工業節慶祝大會」時強調，只要符合「核安、核廢、社會共識」的三大條件，一定會尊重專業的決定；清大原科院院長葉宗洸指出，隨著世界核能復甦，台灣若想接觸必須加快腳步。

葉宗洸接受資深媒體人黃暐瀚訪問強調，針對賴清德提出的「核安、核廢、社會共識」三條件都有解方。

​清大原科院院長葉宗洸教授。（資料照，顏麟宇攝）

針對核安部分，葉宗洸指出，世界各國早在福島核災後重新檢視緊急處理機制，單以台灣來說，核電廠不僅有深水池，還有移動式發電機可抽取海水，不會發生福島核災的情況；其次核廢料的處理，葉宗洸解釋，隨著第四代反應爐已經可以「再次使用」這些舊的燃料棒，過去只用了5%就被當作核廢料的燃料棒，再利用另外90%之後，不僅輻射降低，半衰期也會縮短，就沒有難處理的問題；最後社會共識部分，葉宗洸更直言，雖然公投以未過25%而宣告失敗，但從民意、民調來看，支持繼續使用核能的民眾仍佔多數。

廣告 廣告

葉宗洸表示，如今美國已在積極發展「SMR」、「MMR」，小型模組化反應器更預計2031年就可以開始商轉，台灣必須快點接觸，否則未來世界核能復甦，甚至核二、核三重啟，燃料棒更不是想買就有。

「若要重啟，得趕緊下單」，葉宗洸提醒，台灣的核三與美國西屋尚有合約，甚至才剛除役，應該縮短核安檢查的期限並盡快做決定，否則等到跟西屋的合約過期，想再買燃料棒，可能要等18個月甚至更久。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

