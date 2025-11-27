賴清德拋「中共2027武統台灣」惹議 陸委會幫滅火：料敵從寬才是最佳應對之道

針對總統賴清德拋出「中共2027武統台灣」惹議，陸委會副主委梁文傑今天（27日）強調，國家安全沒有輕忽空間，料敵從寬才是最佳的應對之道。（圖／陳凱貞攝）

總統賴清德昨親自主持記者會時提到，北京當局以2027年武統台灣為目標，引發在野質疑。對此，陸委會副主委梁文傑今天（27日）說明，除了美國國會報告，世界各國智庫或研究單位，也都拿2027年做為觀察點。他也強調，國家安全沒有輕忽空間，料敵從寬才是最佳的應對之道，因此總統會提出這個時間點，是因為中共對台灣的威脅實實在在，所以從自保的角度來說，台灣也必須要有相應作為。

總統賴清德昨親自主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會時提到，北京當局以2027年武統台灣為目標，引起各界熱議。總統府昨晚緊急發聲明，駁斥部分媒體稱賴清德「證實」中國將於2027年攻台，是錯誤解讀，但隨後被網友抓包，賴清德臉書悄悄修改原先發文內容。

廣告 廣告

對此，梁文傑今天下午主持例行記者會時進一步說明，「中共2027武統台灣」最早提出來是在2020年10月，中共在第19屆五中全會提出要確保2027年實踐建軍百年的奮鬥目標，而其內涵就是要把人民解放軍建成世界一流軍隊、維護國家主權統一和領土完整。

梁文傑說，從2020年開始，中共國防支出每年增加超過7%，且中共海軍已成為世界上最大規模，光是在過去4年間，中國總共建造39艘軍艦，可見這幾年來中共建軍的速度非常快。

梁文傑續指，國際政治看的其實是一個國家的能力，而非其意圖，因為意圖會被遮掩、改變，他接著舉例，如同俄國總理普丁2022年出兵烏克蘭前，他數度否認出兵意圖，因此在國際政治上，大家會把國家能力作為判斷標準。

梁文傑說，除了美國國會報告，世界各國的智庫或研究單位，都拿2027年做為觀察點，最早是由澳洲前總理陸克文所提出，後來美軍前印太司令部司令戴維森在2021年也提出相關論述，之後還有好幾個智庫都有類似說法。

梁文傑強調，國家安全沒有輕忽空間，料敵從寬才是最佳的應對之道，因此總統會提出2027年這個時間點，就是因為中共準備在台海達成他的企圖，對台灣的威脅實實在在，所以從自保的角度來說，台灣也必須要有相應作為。

面對媒體追問政府是否仍抱持過去立場，反對所有相關鼓吹武統的言論，梁文傑說，作為一個國家，政府當然無法容忍任何想把國家消滅的言論。



回到原文

更多鏡報報導

馬英九批賴清德形同宣布進入「戰爭狀態」 陸委會酸：總先把責任推到台灣內部

香港宏福苑大火／陸委會表達深切哀悼 目前尚無國人受影響

中共嗆賴清德「媚日戀殖」 陸委會：對自由民主國家自然有好感