賴清德拋「毒駕零容忍」鐵腕 重罰「依托咪酯」最重判死、一律沒入車輛
為了慶祝即將到來的警察節，警政署今（11日）首度移師台北車站1樓大廳，擴大舉行警察節慶祝大會，總統賴清德、行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳及警政署長張榮興均親自出席。賴清德在會中頒獎表揚29位「第62屆全國模範警察」及10位「資深績優警察人員獎章」得主，另當場拋出「毒駕零容忍」的鐵腕政策，強調未來毒駕一律沒入車輛，並將「依托咪酯」改列第一級毒品，製造販售最重可處死刑。
賴清德致詞時他提到，因應科技犯罪，政府將加速提升科技執法量能、汰換警用車輛；在第一線員警個人安全防護上，政府也已規劃採購「戰術防彈衣」與「戰術槍套組」，全面確保執勤安全。此外，為了實質慰勉警察辛勞，今年3月起已調高刑事加給及勤務繁重加給，並將非直轄市的13個本島縣市納入適用範圍，最高提升四成支領，實質提升基層士氣。
祭出鐵腕 「喪屍菸彈」改列一級毒品
賴清德表示，「打詐」與「緝毒」是目前兩大核心任務，他要求警方對於詐騙集團必須「追上游、斷金流」，系統性瓦解犯罪連結。
針對近期引發社會高度關注的多起毒駕與新型毒品氾濫事件，賴清德現場鄭重宣示，俗稱「喪屍菸彈」成分的「依托咪酯」將改列為第一級毒品，凡是製造、運輸、販賣者，最高可處死刑；電子菸管制：將推動修法，對於持有電子菸者予以沒入及行政罰；毒駕嚴懲：未來毒駕除了吊銷駕照，涉案車輛一律沒入，並加重行政處分、全面提高法定刑度，並向在場同仁喊話，務必以毒駕零容忍態度嚴格執法、溯源斷根，全力打擊毒品犯罪。
移師北車擴大辦理 感謝「警察寶眷」默默付出
今年慶祝大大會特別打破以往在警政署禮堂舉辦的慣例，改在人潮往來的台北車站大廳擴大辦理。賴清德指出，透過現場的體驗營和成果展，能讓更多民眾近距離了解警察的辛勞與付出，進而累積人民對國家的信任。
大會最後，賴清德也感性向台下的警察家屬致謝，他表示，警察工作經常充滿突如其來的勤務，家屬心中總是有放不下的牽掛，正因為有「寶眷」們的支持與體諒，警察同仁才能毫無後顧之憂地站在第一線。政府未來會持續提供最好的支持與保障，與警察同仁一起努力，讓人民更安心、社會更安定。
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