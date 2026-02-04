賴清德拋「選擇走向世界或二次西進」 鄭麗文籲「視野放大」：希望能牽手合作

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

總統府昨(3)日召開「台美經濟繁榮夥伴對話」(EPPD)記者會，總統賴清德也針對國共兩黨智庫論壇拋話，「到底是民進黨政府目前推動的攜手美國等友盟走進國際對台灣經濟發展比較有利，還是在野黨推動的二次西進比較有利？」對此，國民黨主席鄭麗文今(4)日回應，全世界現在都想走向中國，喊話要賴清德嘗試把視野放大，應多關注國際新聞，也表示願意與賴清德手牽手合作，共創兩岸和平與繁榮。

鄭麗文今日在中常會致詞，表示在民進黨執政期間，台灣始終無法成為兩岸相關論壇的主辦方，錯失展現台灣人情味與各項成就的機會，希望未來有一天能在台灣順利、熱鬧地舉辦相關論壇，推動交流與合作。

針對這幾天民進黨等各界對蕭旭岑訪團的批評及看法，鄭麗文表示，無論是機場的抗議行動，或是賴清德親自召開記者會，她想提醒賴清德「現在全世界都想要走向中國」，近一、兩個月內，包括韓國、法國、愛爾蘭、英國、烏拉圭、芬蘭等國家，橫跨北歐、西歐、亞洲與拉丁美洲等領袖密集訪問北京，與中國領導人習近平會面，喊話要賴清德嘗試把視野放大，狠酸不要每天只看「三民自」，看久了三觀會出問題，會跟世界嚴重脫節，呼籲應多關注國際新聞。

鄭麗文認為，她講的話可能賴清德比較不愛聽，因此她特別引用了英國首相施凱爾的說法，指出沒有必要在美國與中國之間做非此即彼的選擇，放在台灣來看，走向中國與走向世界從來不是零和選擇，而是能夠同時做到，追求共好與共贏，這正是當前國際社會的共同語言，也是國民黨努力的方向，「所以賴清德不必將兩岸與外交議題操作成你死我活的零和遊戲，放開心胸會發現天地之間任我們遨遊的空間很大」。

鄭麗文也坦言擔心，因為現在蕭旭岑率團赴北京，賴清德就已親上火線召開記者會，那未來若是她本人訪問華府，賴清德又該如何反應？但她強調，不論是對美、對中，還是面對國際社會，她都真心希望能與賴清德手牽手合作，共創兩岸和平與繁榮，「我可以站在賴清德後面，沒有要搶著站在他前面，我可以把位子讓出來給他。」

