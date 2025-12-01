賴清德拋1.25兆國防特別預算！逾5萬網友投票結果曝 近5成不贊成

賴清德日前召開國安高層會議，提出「守護民主台灣國安行動方案」，表示將分8年時間，追加約新台幣1.25兆元的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算。不過，根據一份網路投票結果顯示，有近5成網友並不贊成。

賴清德宣布台灣將推出歷史性的400億美元國防特別預算，打造「台灣之盾」。另外，他還在記者會上提出三大目標，除了將軍購預算在2030年前提升至GDP 5%外，還要在2027年前，達成國軍聯戰部隊的高戰備能力，有效嚇阻中國大陸的威脅。

入口網站「YAHOO」以「總統賴清德宣布，編列國防預算新台幣1.25兆元，你的看法是？」為題，發起網路投票，投票時間為12月1日至7日，截至1日晚間8點，已有超過5萬名網友參與投票，結果顯示，有18.1%網友非常贊成，還算贊成14.2%，不太贊成12.6%，完全不贊成35.0%，另有20.1%網友未表示明確意見。

另外，對於賴清德提到，「北京當局以2027年完成武統台灣的準備為目標，加速侵略台灣的軍事整備。」結果顯示，有19.9%網友非常擔心，還算擔心21.3%，不太擔心18.8%，完全不擔心19.6%，不知道／沒意見20.4%。

