賴清德拋1.25兆國防特別預算 AIT力挺：期待台灣各政黨找到共同立場

記者詹宜庭／台北報導

針對賴清德提出增加400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，AIT處長谷立言表示贊同。（資料圖／翻攝畫面）

總統賴清德今（26日）召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，宣布將大幅增加台灣國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，彰顯台灣捍衛民主的決心。對此，美國在台協會處長谷立言發文表示，美國在台協會對此表示歡迎，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，期待台灣各政黨能在此議題上找到共同立場，「今天宣布的消息，是朝向藉由強化嚇阻以維持台海的和平穩定，所邁出的一大步。」

谷立言表示，總統賴清德宣布新台幣1兆2,500億元的國防特別預算，美國在台協會對此表示歡迎。台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴的行列，在國防領域投入至關重要的投資，若要嚇阻全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰，這些投資不可或缺。美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與《台灣關係法》以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。

谷立言提到，台灣提升國防支出的決定獲得來自各黨派的支持，令他深受鼓舞。正如支持台灣是美國長年以來橫跨黨派的優先要務，他也期待台灣各政黨能在此議題上找到共同立場。無論優先追求的是維護台灣的民主與市場經濟，是促進兩岸對話的條件，還是維持來自國際社會的支持，提升台灣的防衛能力都是必要的前提。

谷立言強調，確保兩岸分歧在不受脅迫的情況下以和平方式解決，對全世界來說都是利害攸關的事，「今天宣布的消息，是朝向藉由強化嚇阻以維持台海的和平穩定，所邁出的一大步。」

