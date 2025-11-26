賴清德拋1.25兆國防經費案 黃國昌：絕對支持合理增加

〔記者林哲遠／台北報導〕賴清德總統投書《華盛頓郵報》宣布將提出史無前例的400億美元(約台幣1.25兆)國防特別預算案。對此，民眾黨主席、立法院黨團總召黃國昌今天表示，對於合理增加國防預算、強化台灣自主防衛能力，民眾黨絕對支持，但要提請賴總統絕對不能架空台灣民主。

國安會副秘書長林飛帆上午受訪時表示，預算將聚焦於應對敵情威脅，鎖定「不對稱戰力」、「新興科技」與「台灣之盾」3大投資重點，從感知能力(Sensor)到火力應對(Shooter)的整套多層次防空系統建構，將是未來1.25兆國防投資的重點工作。

廣告 廣告

對此，黃國昌指出，在明年度一般預算中，國防經費已攀升到9500億元新高，過去賴政府不斷釋放要透過特別預算的方式，進一步擴大國防採購相關經費，但不管是國人還是立法委員，大家都無法得知具體內容。

黃國昌續指，沒想到賴總統竟透過投書美國媒體的方式，宣布我國國防經費要再增加至400億美元，高達1兆2500億元台幣，對於合理增加國防預算、強化台灣自主防衛能力，民眾黨絕對支持，但要提請賴總統絕對不能架空台灣民主，因此在接下來審議的過程當中，民眾黨將會站在務實理性的態度，強力為人民把關。

【看原文連結】

更多自由時報報導

賴總統召開國安高層會議 11:30親上火線揭1.2兆國防預算

史無前例1.25兆國防經費 林飛帆曝3大用途：整合AI與無人機全境防禦

賴總統投書華郵全文：提出史無前例400億美元國防特別預算

台美國防合作不受中國干擾 外交人士：國民黨還要脫軌迎合中國？

