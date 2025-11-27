賴清德拋1.25兆國防預算！陸國防部轟：勞民傷財、枉費心機

賴清德總統宣布將推出高達1.25兆台幣國防預算，引發關注，大陸國防部今抨擊，此舉勞民傷財、枉費心機，「只會讓台獨分裂勢力加速走向覆滅」。

陸國防部發言人蔣斌。（圖/翻攝新浪微博）

綜合陸媒報導，大陸國防部今舉行例行記者會，發言人蔣斌面對媒體詢問，做出上述表示，蔣斌指出，「台灣是中國的一個省，沒有什麼所謂的總統」，他表示，台獨分裂行徑和外部勢力干涉是台海和平的最大威脅。

蔣斌抨擊，民進黨當局花樣翻新，勞民傷財，搞倚外謀獨、倚武謀獨，完全「枉費心機」，「阻擋不了祖國統一的歷史大勢，只會讓台獨分裂勢力加速走向覆滅。」至於賴清德日前曬出吃壽司照片，顯示力挺日本，蔣斌怒轟賴清德「媚日貼靠」、「搖尾表忠」，「任何背叛民族、分裂國家的人，都會被釘上歷史的恥辱柱。」

此外，對於日本將在與那國島部署飛彈，與台灣距離僅110公里，蔣斌抨擊，日方妄圖軍事介入台海，「這是冒天下之大不韙，有重蹈軍國主義覆轍、顛覆戰後國際秩序的危險 。」他強調，解放軍具備打敗一切來犯之敵的強大能力與可靠手段，「若日方敢在台灣問題上越雷池半步、主動招事惹事，必將付出慘痛代價 。」

