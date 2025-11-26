賴清德拋1.25兆國防預算 馬文君：先幫志願役加薪

賴清德總統投書美國《華盛頓郵報》，透過外媒直接宣布，台灣將增加對美軍購，自2026年至2033年編列高達400億美元（約新台幣1.25兆）。對此，國民黨立委馬文君認為，賴清德擺出一付驕其妻妾的嘴臉，海鯤號何時能交艦還是未知數，66架F-16V戰鬥機連1架都還沒交付，應該先幫志願役加薪、改善待遇！

馬文君在臉書指出，尊重強化國防的方向，但這麼大的預算，政府要清楚說明財政來源，會不會排擠國內其他預算，不能只喊數字、不談影響。台灣人民目前除了戰爭風險外，最擔心國防預算不斷提高、大買軍購武器，會不會掏空台灣、拖垮國內財政，而賴總統完全不想對國會溝通、也不想向人民說明，還擺出一付驕其妻妾的嘴臉！

馬文君質疑，國防預算有多少被浪費？例如國造潛艇海鯤號，花了500多億元，原預計今年11月交艦，但根據顧立雄部長說法，仍在進行裝備測試與調校，何時能交艦還是未知數？空軍對美採購的66架F-16V戰鬥機，預計2026年交機完成，到現在連1架都還沒交付。

馬文君認為，國防預算要花得透明、花得有效，第一線的志願役官士兵才是核心，我先前提過國軍的編現比不斷下降，基層弟兄人才嚴重流失，更應該先幫志願役加薪、改善待遇，唯有留住人才，國防才能真正強，才能展現保衛台灣的決心。

