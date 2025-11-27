賴清德拋1.25兆特別預算 美國務院表態喊支持

總統賴清德昨宣布追加國防預算，並開記者會說明未來8年投入新台幣1兆2500億元的國防特別預算計畫，以因應中國大陸日益升高的軍事威脅。對此，除AIT立即回應表示歡迎外，美國國務院也出聲了，表示樂見台灣提出新的國防特別預算案，並強調美方支持台灣依所面臨的威脅，獲取關鍵防衛能力，展現強化自我防衛的決心。

賴清德26日在記者會上指出，為籌建能因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案與相關預算規畫。這項採購特別條例預計自2026年至2033年實施，總投入金額達1兆2500億元，內容涵蓋建構台灣防衛屏障、強化不對稱戰力、升級防空攔截系統，以及擴大國防自主與國防產業鏈量能等三大主軸。

賴清德表示，這筆預算將用於打造具備「分層防禦、高度感知與精準攔截」的先進防空系統，同時導入高科技與人工智慧技術，建構高效決策、精準打擊的強韌防衛作戰體系，並進一步提升國防自主能力、壯大國防產業實力。

AIT隨後表態歡迎，稱將協助取得不對稱戰力所需軍購。處長谷立言在官方Facebook專頁發文表示，台灣正加入日本、韓國與歐洲各國夥伴的行列，在國防領域進行至關重要的投資；面對全球和平與繁榮所遭遇的空前挑戰，強化嚇阻能力與不對稱戰力布局的投資「不可或缺」。谷立言並強調，美方支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，這同樣與台灣關係法及歷屆美國政府對台承諾的脈絡完全一致。

《中央社》26日也報導，美國國務院發言人以背景說明方式表示支持賴的該項國防計畫，指這符合《台灣關係法》與歷經45年以上、跨越多屆美國政府對台承諾的一貫立場，美方除支持台灣引進關鍵防衛能力，也肯定賴政府提高國防支出的決心與規畫方向。

發言人並指出，台灣近期承諾在2026年前將國防支出提升至至少國內生產毛額（GDP）3%，並在2030年前進一步提高至GDP 5%，這項表態「展現強化自我防衛能力的堅定決心」。

