賴清德拋1.25兆軍費並喊中2027武統 白質疑用恐懼敘事擴權侵害人民自由

總統賴清德今（26）日宣布將提出約1.25兆補充國防預算。民眾黨立院黨團對此也做出回應。總統賴清德宣稱，北京當局「以2027年武統台灣為目標」，此敘事與美方公開報告的內容存在明顯落差。美國總統川普早已公開表示，他不認為中共會在2027年對台發動攻擊，美國國會於本月18日發布的最新報告亦指出，「2027年」並非具體的軍事行動日期。身為國家元首，賴總統有義務基於可靠情報與專業分析，向全民說明政府如何形成「2027威脅論」的判斷，而不應在缺乏明確事證的情況下，以渲染性語言強化社會的戰爭焦慮，以致造成錯誤的政策判斷基礎。國安非政治動員工具，必須回到專業與理性，方能避免將台灣推入不必要的恐懼與對立循環。

民眾黨團也質疑，「行動方案」恐以國安為名恣意擴張政府權力。賴清德的「行動方案」特別提及，要杜絕來自中國大陸的灰色侵擾與認知作戰，並表示會提升「法制作業」，要確立「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸之紅線，並在此基礎上對國內政黨、法人團體、民間社團等與中國進行交流及政治對話建立制度性規範，但賴政府要如何清楚定義人民與團體之言論自由與設定紅線？總統一席話，不禁使人聯想到過去民進黨為發動大罷免，蓄意指控在野黨人士為「中共在地協力者」，更將在野黨合法審議預算的職權曲解打壓為分裂國家。總統今日發言如同「團結十講」的「打掉雜質」一般，使人民驚恐不安，擔心賴清德的「行動方案」會合理化國家權力恣意擴張，騷擾或侵害人民自由及安全行為，甚至加劇社會不信任感與動盪。

民眾黨團稱，賴清德表示將協同相關部會成立「常態性專案小組」，以民主台灣對比中國台灣為主軸，向全世界展現我們守護民主台灣的決心。台灣民眾黨立法院黨團質疑，該專案小組是否會在原有外交、國安體系上疊床架屋？所謂「展示守護民主台灣決心」，不可是更多的大撒幣、大外宣，更不可以國安為名，規避民主監督。

