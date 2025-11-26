賴清德拋1.25兆軍費人民卻成最後知情者！白轟：包裹財劃法資訊不透明傷民主基石

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

總統賴清德今（26）日宣布將提出約1.25兆補充國防預算。民眾黨立院黨團對此也做出回應。民眾黨團表示，「守護民主台灣」是全體台灣人共識與主流民意，各項相應行動方案也須緊扣此一價值，不可以守護國安為名，侵蝕國家財政資本，甚而犧牲、威脅人民根本權益。民主不能只是文宣戰、國安更不能是口號。要談守護民主，不可忽略程序正義，更不可將台灣人民與社會當作「被告知的最後知情者」。

民眾黨團表示，支持合理提升國防預算，將嚴謹務實審議。民眾黨團稱，賴總統宣示要打造「台灣之盾」建立綿密防空網，導入人工智慧以建立具有快速反應的戰場決策系統，值得肯定，此為因應高科技趨勢，我國國軍所應努力之方向與目標。唯有提升設備，整合、管理、運用，應有整體防禦作戰思維，才能打造一支能作戰的現代化部隊，具體提升國軍戰力與實力。台灣民眾黨支持國防預算合理提升、確實增加國防自主能力；然過去在多項軍事特別預算中，已多次發生款項到位、卻遲遲無法到貨之矛盾狀況，完全無法滿足國人期待與特別預算編列目的。行政院將特別預算送至立法院後，民眾黨立院黨團會將國軍相關建置與整體需求及國軍人力等多方因素納入評估，嚴格並務實審議預算。

民眾黨團稱，軍費擴張若成長期承諾，政府必須同步揭示財政可行性。賴清德於記者會聯訪時，特別將財劃法與該筆國防特別預算包裹處理，表示「若財劃法重新討論審議，此史上最高之國防採購案就沒有問題」，等於是承認該筆國防預算實質上將對內政與人民福利支出產生實質排擠效應，也證明院版遲了一年才送出財劃法版本，並非是對人民、地方最佳方案，而是來自中央財政窘迫的強大壓力。賴總統更避而不談關稅戰後台灣要對美國投資的金額，以及目前談判的進度，使國人與國會在被蒙蔽的資訊中，瞎子摸象，難以評估如此鉅額的對美輸出，真的能夠投資和平？投資台灣？

民眾黨團也批，史上最高特別預算，賴政府不應把台灣社會當「最後知情者」。賴清德選擇先於美國華盛頓郵報刊登投書感謝川普總統，承諾國防預算增至GDP 5%，引發國人震驚譁然之後，才召開記者會強調1.25兆特別預算「籌備多時」，打臉10月底行政院長卓榮泰在國會宣稱兆元的國防特別預算「還沒看到」的說法。行政體系說法相互矛盾，究竟是總統與院長資訊不流通，還是政府刻意迴避國會監督、選擇繞過國人社會，終於露出馬腳？

民眾黨團說，對美關稅談判結果更攸關全民生活成本、物價穩定、產業競爭力，其敏感性與重大性絕不下於軍費擴張。國防特別預算的宣布方式：「先投書外媒、後告知國人」模式，已招致廣泛批評，關稅政策談判七個月來，更一再重演資訊不對稱、繞過人民知情權的老路。賴清德總統的「守護民主台灣行動方案」若是以破壞政府公信力、忽視人民的知情權、傷害民主基石的方式進行，將遭致嚮往民主自由平等和平的台灣人民的最終反噬。

