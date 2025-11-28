賴清德拋1.25兆軍購案 蔣萬安：可以買！但錢要花在刀口上

總統賴清德日前宣布為防範北京當局以2027年完成武統台灣為目標，未來八年將增加1.25兆的特別軍購案。對此，台北市長蔣萬安今（28）日受訪直言，賴總統的說法已經對人民造成緊張感；針對1.25兆軍購案，蔣萬安則強調，厚植國防實力有必要，但錢要花在刀口上。

台北市長蔣萬安。（資料圖／中天新聞）

賴清德26日在總統府舉行「守護民主台灣國安行動方案」記者會時，宣稱大陸將以2027年完成武統台灣的準備為目標，並強調必須要以1.25兆預算厚植國防，引發各界議論。蔣萬安今天對此做出回應表示，厚植國防實力是必要的，但錢一定要花在刀口上，也必須要顧及民生經濟以及地方建設。

蔣萬安強調，相信接下來立法院會進行實質審查以及嚴格的把關。國民黨議員游淑慧在質詢時詢問蔣萬安對於賴總統說法的看法，蔣萬安表示，賴總統這樣的說法可能已經對人民造成緊張感。

賴清德喊話未來八年要撒1.25兆特別軍購案。（資料圖／中天新聞）

蔣萬安進一步指出，賴總統在這件事情上，先是一早外媒刊登出賴總統的投書，賴在總統府開了記者會，並且在臉書發出新聞稿，不過又在傍晚改變說法。蔣萬安直言，賴清德身為總統，對於這麼嚴肅、重大的國安議題，他的說法都可以一日數變。

蔣萬安質疑，賴總統到底是很嚴肅看待這個問題，還是只是拿出來做個操作，大家都可以看到也都可以公評。他特別提到，賴總統提出具體的時間點，且是對於國家安全有重大威脅的事件，賴應有國安團隊給予他各項情資，應該要是非常嚴肅的議題。

