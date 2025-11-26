賴清德拋1.25兆「國防特別預算」！藍委喊一定嚴審：先幫軍人加薪

記者楊士誼／台北報導

總統賴清德拋出四百億美金、約台幣1.25兆的國防特別預算，更指出中國以2027年完成侵略台灣為目標。國民黨立委王鴻薇今（26）日發文批評，軍購和國造潛艦延宕太離譜，更質疑台灣迫不及待舉債擴張國防預算，並稱「一定嚴審」；同黨立委馬文君也發文表示，在大談特別預算時，更應該先幫志願役加薪、改善待遇。

王鴻薇表示，花錢提升國軍的實力絕對支持，但是到目前為止，軍購和國造潛艦的延宕狀況已經太過離譜。花了2472億購買的F-16V，原訂2026年就要全數交機，但國人到現在連一架的影子都沒看到。另外包含AGM-154空對地飛彈、Mk48重型魚雷、海鯤號潛艦、雲豹裝甲車的輪轂也全都延宕。而國造潛艦海鯤號，一艘要花500億，原定9月的海測確定跳票，11月交艦更是不可能，但日本的「蒼鯨號」只花148億已經下水，2027年就要服役。

王鴻薇表示，同樣受到美國壓迫提高國防預算，日本不過同意2027年將達GDP的2％，韓國則是承諾2035年之前達3.5％，台灣為何要迫不及待的舉債大幅擴張國防預算？看到烏克蘭的血淋淋教訓不夠嗎？到底有什麼底氣比日本和韓國還要大方？她批評，網購錢付了沒有收到東西叫詐騙。2019年付了2472億，一架戰機都沒看到叫什麼？

王鴻薇強調，這1.25兆特別預算送進立法院「一定嚴審」，她也要求賴政府，立法院已經通過的軍人加薪必須要依法編列。否則花大錢軍購，東西不來；就算來了，軍人也不夠，跟錢丟水裡沒兩樣。

馬文君表示，尊重強化國防的方向，但政府要清楚說明財政來源，會不會排擠國內其他預算，不能只喊數字、不談影響。她表示，台灣人民除了戰爭風險外，最擔心國防預算不斷提高、大買軍購武器，會不會掏空台灣、拖垮財政，總統完全不想對國會溝通、也不想向人民說明，還擺出一付驕其妻妾的嘴臉！

馬文君稱，國造潛艇海鯤號，花了500多億元，原預計今年11月交艦，但海鯤號仍在進行海上測試（SAT）前的裝備測試與調校，何時能交艦還是未知數？且未來還有7艘的後續艦計畫；例如獵雷艦，中間多少的舞弊情事，政府目前也還沒交代。而空軍對美採購的66架F-16V戰鬥機，到現在連1架都還沒交付。馬文君認為，加強國防不是喊喊口號、買買武器，第一線的志願役官士兵才是核心，國軍的編現比不斷下降，未來恐沒有軍人操作武器，這都是比大買軍購更迫切、更重要的問題。

馬文君也表示，當總統在大談 400 億美元特別預算時，更應該先幫志願役加薪、改善待遇，唯有留住人才，國防才能真正強，才能展現保衛台灣的決心。

