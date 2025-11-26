賴清德拋1.25兆「守護台海和平」....留言戰翻：看看烏克蘭

總統賴清德今（26）日親自主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會，提到北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，為此政府研擬2大方案守護台灣、推1.25兆國防特別預算。事後他也在臉書發文喊話，然而底下網友留言卻戰翻，一群人為賴加油，但也有很多網友喊「所以交機的進度怎麼樣了」、「看看烏克蘭吧」。

賴清德在臉書指出， 面對前所未有的嚴峻情勢，政府研擬2大「守護民主台灣國家安全行動方案」，全力守護「民主台灣」，包括「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」、「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」。

廣告 廣告

賴清德透露，政府將以「拒止」、「韌性」、「智慧化」3大策略，達成3個階段性目標，依序是2027年前達成國軍聯戰部隊的高戰備能力；2033年建成高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力；最終目標是建構可以永久捍衛「民主台灣」的國防戰力，同時列出相關具體行動。

賴清德喊話，守護「民主台灣」，不讓台灣被武力或其他強制性方式所併吞、淪為「中國台灣」，必須是政府、朝野以及全體台灣人共同的責任，我們只能團結，也必須團結，才能守護我們的國家，守護作為台灣人民的自由。國安團隊及行政部門會立刻展開行動，為台灣打造足以保衛自己的國防戰力、經濟實力、民主防衛機制，為鞏固台灣安全及國家主權樹立無可動搖的基石。

底下貼文掀起熱議，一派是支持者，多數留言「總統加油，支持您守護民主台灣」、「我們要團結一致力量大」、「賴總統加油，台灣加油」、「總統加油！我們全民做你的後盾！」、「支持賴總統，支持堅定防衛！」。

不過也有許多反對的聲音，狠酸：「一直在挑釁的人好像是你啊，萊爾校長」、「出事是不是又推給韓國瑜」、「嫌錢太多是不是！」、「所以交機的進度怎麼樣了」、「史上最會擺拍總統」、「問題是錢給了，我們能拿到什麼，空氣嗎？」、「看看烏克蘭，懂的就懂」。

【看原文連結】