賴清德拋2027武統晚間府急滅火 民眾黨轟：販賣恐懼治國的總統如何守台灣安全？

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

總統賴清德今（26）日公開發表談話，稱北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，加大統戰滲透與分化，想把「民主台灣」關進威權專制的「中國台灣」，晚間總統府竟緊急由發言人郭雅慧出面滅火，將責任推給媒體「錯誤詮釋」。民眾黨晚間回應，事實上犯錯的不是媒體，而是賴清德再次失言，彷彿忘了自己正身居中華民國總統之位。

總統賴清德。（圖／資料照）

民眾黨嚴正批評，身為國家元首，卻在毫無情報佐證、沒有完整風險評估下，隨意拋出誤導性的戰爭敘事，不只製造社會恐慌，更可能動搖區域情勢判斷、損及國際信任、甚至衝擊金融市場穩定，後果極其嚴重。

民眾黨稱，賴清德總統天天喊著要「守護民主台灣」，但失言紀錄卻一再累加：混淆國防情勢、挑動社會焦慮、放大戰爭陰影。台灣民眾黨代表人民發出強烈質疑：一位只靠販賣恐懼治國的總統，要如何能守住台灣的安全？



