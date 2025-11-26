賴清德拋8年1.25兆軍購 李彥秀憂：國安與財政平衡成最大挑戰 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

總統賴清德投書美國「華盛頓郵報」，宣布將大幅增加台灣的國防預算，國民黨立委李彥秀今（26）日批評，總統賴清德提出的「守護民主台灣國安行動方案」，本質上是為「8年1.25兆軍購特別預算」進行行銷包裝；她警告，特別預算累積過快，恐加劇財政壓力，如何在國安與財政健全間取得平衡，才是政府面臨的最大考驗。

李彥秀直言，賴清德的「守護民主台灣國安行動方案」，其實就是包裝8年1.25兆軍購特別預算的行銷方案，且投書「華盛頓郵報」、召開國安高層會議以及總統府召開記者會都是「出口轉內銷」的過場罷了。

李彥秀說，台灣當然需要守護民主，國安更是經濟發展的基石，在野黨與全民更支持國軍強化建軍整備，但是兩岸關係的和平，地緣政治的穩定，「不能只有軍購，沒有溝通」、「不能只有對抗，沒有對話」。

李彥秀也說，著有《戰爭論》的軍事理論家克勞塞維茨曾說：「戰爭有它自己的語法，但是它並沒有自己的邏輯。因此，決不能使戰爭離開政治交往。」顯然民進黨現在的兩岸、外交與軍事戰略完全就是本末倒置。

李彥秀回顧，前總統蔡英文8年任期，編列13項特別預算，總金額達到新台幣2.5兆，幾乎就是一年中央政府總預算；而賴清德總統上任才一年半，「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」300億、「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」600億、「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」5700億，現在更提出「史上最高金額」的「不對稱作戰及作戰韌性特別條例」1.25兆，總金額已經超過新台幣2兆元。

李彥秀指出，截至11月中央政府未償還餘額已經高達6兆（5.9兆），2023年底中央及地方政府「潛藏負債」更將近20兆（19.2兆）；而審計部就出具審計報告示警，考慮特別預算負債後，未來財政狀況無法樂觀，一直到2030年政府財政才有出現賸餘的可能。

李彥秀憂心，明年度中央政府總預算，國防預算大幅增加938億元，其他社會福利支出、教科文支出、社區發展及環境保護支出以及經濟發展支出占比全數下滑，已經造成嚴重排擠效應，現在還要編列規模如此龐大的軍購特別預算，國家安全與財政健全的平衡，恐怕才是最大的挑戰。

照片來源：翻攝自李彥秀臉書

