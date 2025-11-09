賴清德拍板內幕曝！蕭美琴最後一刻才知「親赴IPAC會議」

副總統蕭美琴7日在外交部長林佳龍的陪同下，出席於比利時布魯塞爾舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會，並以「台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴」為題發表歷史性演說。據悉，這次行程的安排極為保密，蕭美琴在行前會議之前甚至以為自己的演講會是透過視訊進行，直到最後階段才得知需親自前往會場。

蕭美琴出席IPAC年會，並發表演說。（圖取自林佳龍臉書）

據《ETtoday新聞雲》今天（9日）報導內幕指出，林佳龍在1個多月以前獲悉IPAC擬邀請蕭美琴與會演說的訊息後，便立刻向總統清德報告且獲全力支持，為了務求確保蕭美琴順利成行，此案都是高度機密下進行，待一切行程規劃完備、以及外交部等駐外館處評估「亮綠燈」後，才正式向蕭美琴報告。據悉，蕭美琴甚至在賴親自主持專案行前會議前，都還以為會是以透過視訊方式進行演說，直到最後階段才得知將親赴布魯塞爾會場。在籌備期間有傳出中方有掌握相關動態並向歐盟提出抗議一事，令外交團隊心情十分忐忑，深怕行程曝光而功敗垂成，所幸最終一切順利。

林佳龍陪同蕭美琴出席。（圖取自林佳龍臉書）

林佳龍今也在臉書指出，這次出訪任務高度機敏，為避免中國大陸掌握情資或施壓干擾，全程在高度保密下籌辦。他要特別感謝賴總統全力支持和充分授權，在籌備期間多次指示任務方向並親自主持行前會議；也要感謝歐洲友好議員們的善意，以及外交部次長吳志中、歐洲司與駐歐盟兼駐比利時代表處團隊以及駐英國和駐德國代表處的通力合作，正因大家同心協力、將士用命、全力以赴，才讓這次任務圓滿成功。

林佳龍強調，​能夠讓台灣的聲音在歐洲議會殿堂被清楚聽見，是我們共同的榮耀。當蕭副總統站上歐洲議會的講台上，很多人都哭了。他相信在這段時間的努力與突破所建立的新模式之上，台灣與歐洲將持續拓展更多合作與交流的可能性，讓民主夥伴關係更穩固、讓台灣在國際舞台上更自信前行。

