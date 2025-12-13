賴清德拒停砍年金 鄭麗文抨擊：挑撥職業矛盾、製造世代仇恨

國民黨主席鄭麗文今（13）日前往雲林縣出席黨慶活動，針對立法院三讀通過停砍公教年金，她表示軍公教是國家安全防衛韌性最重要的基石，國民黨一定堅定為軍公教謀取合理的福利。

鄭麗文。(圖/中天新聞)

鄭麗文在受訪時表示，公教年改也應該到了要重新調整跟改革的時機，包括軍人也是一樣，整個軍公教的改革都應該重新審視。但是可以看到，當在野黨認真在推動相關社會福利、社會安全的法案時，執政黨正事不做，反而是為反對而反對，一昧杯葛國會多數所通過的重要法案，包括提高職業軍人的待遇、昨天通過的公教年改修正。

鄭麗文指出，歷年來在台灣一直沒有辦法招募足夠的職業軍人，現在連報考公教的人員都年年大幅下降，軍公教難道不是國家安全防衛韌性最重要的基石嗎？當這個基石不斷被腐蝕沖刷時，執政黨卻視而不見，反而是在野黨在國會通過重要的法案，保障軍公教的權益，提升大家參與軍公教的士氣跟意願。

立法院停砍公教年金三讀通過。(圖/中天新聞)

鄭麗文表示，可是執政黨卻在國會多數通過了之後，仍舊杯葛，違憲、破壞民主，做了最壞的示範，然後還用各種的惡言惡語來挑撥不同職業之間的矛盾，製造世代之間的仇恨，如此，才是真正瓦解台灣團結的最大罪魁禍首。

鄭麗文指出，國民黨今天希望的是青銀共創、世代共榮，更希望軍公教能夠持續成為中華民國最重要的穩定基礎，所以國民黨一定會堅定為軍公教謀取合理的福利，也希望民進黨不要再扯後腿，不要再破壞台灣的團結了。

