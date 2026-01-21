賴清德拒出席彈劾案審查會 前大法官直言：立院無權要求總統到場

民進黨立法院黨團、台灣經濟民主連合21日上午舉辦「公投複決憲法法庭判決，是人民作主，還是毀憲亂政？」 公聽會，邀請前大法官黃虹霞在內多名學者與會討論。 圖：翻攝民進黨立法院黨團臉書

[Newtalk新聞] 立法院國民黨團與民眾黨團日前對總統賴清德發動彈劾案，並於今（21）日以及明日召開全院委員會審查彈劾案，並邀請賴清德列席說明。不過，賴清德昨日表示，立法院無直接向總統問責的權力，因此他不會出席今明兩日審查會。對此，前大法官黃虹霞今日受訪表示贊同，強調立法院沒有要求總統出席的權力。

立法院今明兩日召開全院委員會，審查賴清德彈劾案，並邀請賴清德列席說明。不過，賴清德昨日回函立法院指出，根據憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務，而為符憲政體制，因此不予列席。

廣告 廣告

民進黨立法院黨團、台灣經濟民主連合今日上午舉辦「公投複決憲法法庭判決，是人民作主，還是毀憲亂政？」 公聽會，邀請前大法官黃虹霞在內多名學者與會討論。

針對賴清德不出席彈劾案審查會，黃虹霞表達贊同之意。她指出，根據《憲法》，立法院沒有要求總統一定行為或不行為權力，加上要對立法院負責的對象是行政院，所以立法院沒有權利要求總統，因此賴清德不出席是對的。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

賴清德未列席彈劾案審查 黃國昌引蘇貞昌：用憲法的藥治憲政的亂

(影) 賴清德彈劾案成鬧劇？吳思瑤曝議場畫面：小貓幾隻「自己人都不捧場」