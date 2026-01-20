賴清德拒出席彈劾案審查 國民黨團批：心虛怯懦等同默認質疑





立法院明天將召開全院委員會，審查藍白提案的賴清德總統彈劾案。總統府今天（20日）表示，賴清德將不會出席審查會。對此，國民黨立法院黨團批評，賴清德藐視民意、踐踏憲政體制，更顯示心虛與怯懦，等同於「默認」外界對他的質疑，黨團也宣示將嚴格審查彈劾案，並揭露賴政府的違法失職行為。

國民黨團指出，總統府今天下午已正式發函給立法院長韓國瑜，表示依據憲法法庭判決意旨，立法院並無直接向總統問責的權力，因此賴清德不會列席說明。明天的審查程序，將在提案人說明後，由11名立委發言後結束。

國民黨團批評，總統拒絕出席國會審查，不只是對最高民意機關的不尊重，更是對中華民國憲政制度的踐踏。黨團強調，彈劾權是憲法賦予國會監督總統的重大權力，賴清德身為總統，面對重大違法失職指控，本就應該親自到場向國人說明。

國民黨團也痛批，賴清德選擇躲在總統府內、拒絕接受檢驗，正好顯示其心虛與怯懦，並質疑若真認為自己清白，為何不敢出席面對？黨團認為，這種「只享權力、不負責任」的態度，正是民進黨高層權力傲慢的具體展現。

國民黨團指出，賴清德缺席審查，等同向社會大眾承認質疑有其道理，企圖用不出席的方式冷處理憲政爭議，但無法掩蓋執政失當的事實，明天議場上空著的那張椅子，將成為其逃避責任的象徵。

國民黨團最後表示，國會的監督不會因此停止，明日全體黨團立委將堅守崗位，嚴格審查彈劾案，讓賴政府的違法亂紀攤在陽光下，並強調「躲得過一時，躲不過歷史的審判」。（責任編輯：殷偵維）

