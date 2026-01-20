賴清德拒出席明後天彈劾聽證會 全院32朝野立委唱獨角戲





立法院程序委員會13日拍板，將於21日、22日以全院委員會形式召開聽證會，原規劃邀請總統賴清德就彈劾相關議題進行說明，立法院並已於16日正式行文總統府。不過，據了解，總統府今天（20日）下午回函立法院，表明總統將不出席列席說明，也因此，接下來2天的聽證會，將改由各黨團推派立委輪流發言，每人發言時間為10分鐘，總計32名立委參與。

國民黨團總召傅崐萁與民眾黨團總召黃國昌，於去年12月26日分別領銜提出彈劾總統賴清德案。立法院已於14日、15日召開首場公聽會，聽取朝野黨團推派的專家學者與立委意見，後續並排定於21日、22日以全院委員會形式續行審查，原規劃由提案領銜人代表說明彈劾意旨，被彈劾人則進行15分鐘說明，再由立委提問。

立法院16日正式行文總統府，通知將於本年（2026）1月21日、22日舉行全院委員會，審查立委所提總統彈劾案，並請總統列席說明。不過，據《ETtoday新聞雲》報導指出，總統府直至今天下午2點後才回函立法院，明確表示總統不予出席。

依照立法院「彈劾案相關事務及時程表」規定，若被彈劾人未列席聽證會，則改由各黨團推派立委進行發言，每人發言時間為10分鐘；其中國民黨團與民進黨團各推派15人，民眾黨團則推派2人，合計32名立委輪番表達立場。（責任編輯：王晨芝）

