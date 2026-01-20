立法院發動彈劾總統賴清德，並邀賴明天至立法院全院委員會說明。賴今以總統府用牋正式回覆立法院長韓國瑜，表示「為符憲政體制，爰不予列席，特此函達」。讀者提供



記者周志豪／台北報導

立院發動彈劾總統賴清德，邀賴明至立法院全院委員會列席說明。賴傍晚發函立院表態拒赴立院。立院國民黨團晚間以新聞稿表達譴責與遺憾，認為賴的缺席，不僅是公然藐視全國最高民意機關，更踐踏中華民國憲政體制。

立法院發動彈劾總統賴清德，並邀賴明天至立法院全院委員會說明。賴今以總統府用牋正式回覆立法院長韓國瑜，表示「為符憲政體制，爰不予列席，特此函達」。讀者提供

「正義的審判不會停止」。國民黨團宣示，明日全體藍委將堅守崗位，嚴格審查彈劾案，將賴政府違法亂紀攤在陽光下。賴清德躲得了一時，躲不過歷史的審判，明日議場上那張空椅，將成賴清德逃避責任、背棄人民的歷史鐵證。

廣告 廣告

國民黨團指出，彈劾是憲法賦予國會監督總統的權力，賴清德身為總統，面對重大違法失職指控，本應坦然赴會向國人說明，如今卻只敢躲在總統府高牆後，拒絕接受檢驗，證明心虛與怯懦，等同「默認人民對他的質疑。

國民黨團質疑，若賴清德自認清白、坦蕩，何懼之有？賴「只享權力、不負責任」態度，正是民進黨這群高官們權力傲慢的極致展現；賴企圖以「不出席」冷處理憲政危機，無法掩蓋其執政倒行逆施真相。

更多太報報導

賴清德拒出席立院回應被彈劾案 國民黨團：正義的審判不會停止

賴清德確定不會出席彈劾審查 回函「立院無直接向總統問責之權」

批賴昏庸無道、毀憲亂政 鄭麗文：彈劾案將至全國辦公聽會