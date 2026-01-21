賴清德拒出席立院彈劾說明 國民黨批「三失總統」反遭灌爆臉書





國民黨團、民眾黨團日前聯手提案通過總統賴清德彈劾案，並邀請賴今天（21日）至立法院說明。不過，總統府昨天下午發函，指立法院並無直接向總統問責的權力，因此賴不會列席說明。對此，國民黨發文批評，賴清德不進國會是「失職、失能、失德的三失總統！」卻引來一片倒的罵聲。

立法院今天召開全院委員會，審查藍白提案的賴清德總統彈劾案，但總統府昨天下午正式發函給立法院長韓國瑜，表示依據憲法法庭判決意旨，立法院並無直接向總統問責的權力，因此賴清德不會列席說明。

廣告 廣告

對此，國民黨在臉書發文表示，賴清德不進國會是「失職、失能、失德的三失總統！」立法院啟動賴清德總統彈劾案審查，本應在民意最高殿堂、接受全民監督的賴清德，選擇拒絕出席，將人民的意旨踐踏在地。

國民黨指出，賴清德擔任台南市長時，在台南登革熱疫情嚴峻、市政陷入空轉，竟200多天不進議會，無視人民痛苦、拒絕議會監督。如今在中央，賴清德政府違背憲政義務，不副署、不執行國會三讀法律，以行政獨裁凌駕立法司法，創下我國憲政惡例。

國民黨續指，當年監察院對賴清德市長的彈劾理由是架空立法權、悖離民主與法治原則、傷害憲政體制，一字不變，這些理由再次完美適用於賴清德總統彈劾案。這不是歷史的巧合，而是賴清德位置雖然變了，專斷獨裁的本性，一分不變。

國民黨直言，拒絕依法行政、藐視民意監督，是「失職」；意識形態治國、造成國家空轉，是「失能」；帶頭主導惡罷、製造人民對立，是「失德」。賴清德不但是三失總統，現在更直接消失在人民面前。





國民黨最後也批評，賴清德的逃避，就是對於失職、失能、失德的默認；賴清德的消失，就是對憲政體制、民意監督的踐踏。在國會議場上，那張屬於賴的空椅子，將成為賴清德懦弱、無能、傲慢的印記，永遠烙印在中華民國史上，烙印在人民心中。

不過，貼文曝光後，隨即引發民眾反彈，網路上罵聲四起。許多網友留言批評：「要不要也把今天議場的影片傳上來，看看藍白總共幾隻貓在現場」、「大彈劾、大笑話」、「這麼閒還不趕快去審預算」、「再這樣鬧下去，國民黨真的不可能重返執政」、「總統進國會？有沒有搞錯」。（責任編輯：殷偵維）