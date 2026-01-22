賴清德拒列席彈劾審查 牛煦庭批：總統不是皇帝、金孫不配為領袖

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財政收支劃分法》修法案後，引發在野黨強烈反彈，藍白立委隨即對總統賴清德啟動彈劾案程序，並於21日、22日召開審查會，由領銜代表說明彈劾意旨，並邀請被彈劾人說明、接受立委詢問。

總統賴清德20日發函給立法院長韓國瑜，針對立法院16日咨請其列席21日、22日全院委員會一案指出，依憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法所無之義務，為符憲政體制，將不予列席，引發在野陣營不滿。

總統彈劾案21、22日召開審查會，總統賴清德發函立院不出席。（記者翻攝）

國民黨立委牛煦庭21日就在審查會中痛批，表示自己身為在野黨團中最年輕的國會議員，親身經歷新課綱與教育改革，強調其世代在公民教育中學習民主、制衡與權力分立的價值，對於當前執政黨拒絕依法行政、拒絕依法編列預算，以及司法與政治界線模糊等現象，感到「三觀盡毀」。

藍白立委對總統賴清德啟動彈劾案程序，於21、22日召開審查會。（圖／牛煦庭臉書）

牛煦庭指出，在民主體制下，行政與立法意見不同可以協商，但依法通過的法案就應被執行；司法應扮演仲裁角色，並確保公信力。然而，現況卻是執政黨「拒絕依法行政」，司法院公信力遭質疑，讓年輕世代對民主制度深感失望。

針對總統未列席立法院說明彈劾案一事，牛煦庭直言，選舉時總統曾表示願意到立法院進行國情報告並接受質詢，如今不僅國情報告觸礁，連彈劾案的依法說明也選擇不出席，形同逃避國會監督。他批評，國會看到的不是總統直球對決，而是「民選皇帝」的姿態。

牛煦庭強調，2024年國會選舉結果以及2025年罷免案結果，已清楚反映民意選擇的是對執政者的制衡，而非對執政黨的無條件支持。他呼籲，立法院後續審查會與各地公聽會只是開始，在野黨將持續扮演監督與制衡角色，要求執政者正視民意。

牛煦庭最後表示，總統彈劾案不僅是政治程序，更是讓社會重新檢視民主體制與權力分立的重要過程，呼籲關心台灣未來的民眾勇敢發聲，「總統不是皇帝，人民才是真正的主人。」

