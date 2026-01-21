賴清德拒列席立法院 黃國昌批「明目張膽違憲」：獨裁心態顯露無遺

​總統賴清德拒絕依被彈劾人身分列席立法院審查會，對此，民眾黨主席黃國昌痛批，賴清德寧可浪費整整一年發動大惡罷，意圖強硬改變國會生態，也不願與在野溝通，明目張膽違憲、架空民主，現在連以被彈劾人身分列席國會都不願意，草率以便籤回覆立法院，輕蔑的稱「立法院無直接向總統問責之權」簡直荒腔走板、獨裁心態顯露無遺。

黃國昌批評，總是把民主價值掛嘴邊的民進黨團，同樣選擇以邏輯謬誤的言論繼續幫一位違法濫紀的總統卸責，實在令人遺憾。對比鄰近的南韓，國會同樣對前總統尹錫悅提出彈劾案，即使首次因執政黨杯葛導致投票人數不足，在野黨仍持續努力捍衛國家，最後有12位執政黨立委良心發現，成功彈劾尹錫悅、守住南韓民主。因此也期待在接下來彈劾程序中，能出現14位有良心的民進黨籍立委挺身而出，勇敢站出來彈劾侵害民主憲政的獨裁總統，不讓「德意志」凌駕於法律、凌駕於國家之上。

民眾黨也表示，針對行政院不依法編列立法院三讀通過「警察人員人事條例」預算、苛扣警消退休金，民眾黨無償替退休警消啟動團體訴訟，目前全台各地23個收件站，收件數已經破1300件，第一階段收件作業將持續進行至1月23日，接續馬上進行資料整理與訴訟準備，預期2月初正式提起訴訟；黃國昌強調，台灣民眾黨一定會捍衛警消權益，遏止惡劣政府剝削一生奉獻的警消。

