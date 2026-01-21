賴清德拒到立院說明被彈劾案 國民黨批「三失總統」

立法院全院委員會舉行總統賴清德彈劾案審查會。陳祖傑攝



記者周志豪／台北報導

立院發動彈劾總統賴清德，邀賴今至立院全院委員會列席說明遭拒。國民黨批，賴拒依法行政、藐視民意監督是失職；意識形態治國、造成國家空轉是失能；帶頭主導惡罷、製造人民對立是失德，三失總統現竟更直接消失。

國民黨揶揄，當年賴清德擔任台南市長遭監察院彈劾，理由是架空立法權、悖離民主與法治原則、傷害憲政體制，如今這些理由竟一字不變，再次完美適用賴總統彈劾案，映證賴即使位置雖然變了，專斷獨裁本性一分不變。

國民黨表示，立院今審查彈劾賴清德案，賴本應在民意最高殿堂、接受全民監督，卻選擇拒絕出席，將人民意旨踐踏在地，在國會議場上那張空椅子，將成賴懦弱、無能、傲慢印記，永遠烙印在中華民國史與人民心中。

國民黨批評，當年在台南登革熱疫情嚴峻、市政空轉，任市長的賴清德200多天不進議會，無視人民痛苦、拒議會監督；如今中央賴政府違背憲政義務，不副署、不執行國會三讀法律，行政獨裁凌駕立法、司法，終創憲政惡例。

國民黨認為，賴清德的逃避，就是默認失職、失能、失德，賴的消失，就是踐踏憲政體制、民意監督。

