賴清德拒絕出席立院審查 藍譴責：民主之恥

▲在野黨發起彈劾總統賴清德，立法院今（21）日召開全院委員會審查，邀請賴清德說明。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨、民眾黨發動彈劾總統賴清德，立法院邀請賴清德今（21）日到立法院說明，不過總統府20日表示，立法院無直接向總統問責之權，因此不會出席。國民黨立院黨團發新聞稿，對此表達最強烈的譴責與遺憾，痛批賴清德的缺席，不僅是對全國最高民意機關的公然藐視，更是對中華民國憲政體制的踐踏。

國民黨團指出，彈劾是《憲法》賦予國會監督總統的最莊嚴權力，賴清德身為總統，面對重大違法失職指控，本應坦然赴會向國人說明。如今卻只敢選擇躲在總統府的高牆後，拒絕接受檢驗，證明了其心虛與怯懦。國民黨團要問賴總統：若自認清白、坦蕩，何懼之有？賴清德「只享權力、不負責任」的態度，正是民進黨這群高官們權力傲慢的極致展現。

國民黨團說，賴清德的缺席等同於「默認」人民對他的質疑。企圖以「不出席」冷處理憲政危機，無法掩蓋其執政倒行逆施的真相。明日議場上的那張空椅子，將成為賴清德逃避責任、背棄人民的歷史鐵證。

國民黨團說，正義的審判不會停止，全體國民黨立委今將堅守崗位，嚴格審查彈劾案，將賴政府的違法亂紀攤在陽光下。賴清德躲得了一時，躲不過歷史的審判！

