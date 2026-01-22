賴清德拒赴國會說明彈劾案 藍委：一樣賴皮成性

國民黨立委徐巧芯22日表示，立法委員對賴總統發起彈劾，依法邀請賴到立法院說明，賴一樣不敢出席，不敢進到國會面對民意，「一樣的賴清德，賴皮成性。」（摘自立法院直播系統／丁上程台北傳真）

國民黨及民眾黨立委對賴清德總統發起彈劾案，21日及22日立法院舉行全院委員會，邀請賴總統到立法院說明。不過賴透過總統便箋回應「立法院無直接向總統問責之權」為不違憲因此不出席。國民黨立委徐巧芯22日表示，賴再度違反選前承諾，「一樣的賴清德，賴皮成性」，選前對中華民國憲法不屑一顧，上任後卻拿憲法當擋箭牌，還自行曲解憲法。

徐巧芯指出，立法委員對賴總統發起彈劾，依法邀請賴到立法院說明，賴一樣不敢出席，除了違反總統選舉前「願意到立法院國情報告」的承諾，不敢進到國會面對民意，「一樣的賴清德，賴皮成性。」

徐巧芯批評，賴總統不敢來就算了，卻還要胡扯、曲解憲法，「選前自稱務實台獨工作者，對憲法不屑一顧；上任總統後卻還拿憲法當擋箭牌，還自行曲解憲法。」徐強調，現在賴清德不進入國會的行為，與當初賴在當台南市長時無意，根本是把總統當市長在做。

徐巧芯強調，同意彈劾賴清德，才能讓他不再繼續為所欲為、隨意施政，台灣現階段最需要的是團結，不需要政治鬥爭，發起彈劾不是要審判或者羞辱賴清德，而是希望他能正視他的政治責任，回應多數民意，不要再以40％少數民意就以主流自居。

國民黨立委洪孟楷則指出，彈劾案可能不會過，但國家絕對不能沉淪，權力制衡是最不能退讓的，站出來不是選項，是責無旁貸，彈劾案即便無法通過，但還是要做，價值在過程不是結果。

洪孟楷質疑，面對重大憲政時刻，賴總統只用一張便箋就不來，不出席、不說明、不面對，「真的要替所有人民來問一句，如果代表民意的國會都沒辦法問責總統，請問總統要對誰負責？」洪孟楷說，賴清德真真正正坐實了現在總統有權無實的狀態。

洪孟楷引述前總統蔡英文曾說過的「聽不到一次你可以大聲點，聽不到兩次可以更大聲一點」，他請賴總統與賴政府，不要真的逼著人民向你拍桌子或者走上街頭，好好傾聽人民心聲，「即使彈劾不成功也必須要留下紀錄，未來困難重重，立委們也必須要對全體國民負責。」

