賴清德拒赴立院彈劾審查會 藍委批：總統不是皇帝

立法院啟動總統彈劾案，不過賴清德總統拒絕到場。國民黨立委牛煦庭在審查會時表示，推動總統彈劾案，重點不是在於能否通過，而是要讓整個過程成為社會檢視國政的照妖鏡，賴清德清楚這一切，卻完全不敢面對，希望所有對未來擔憂的人團結站出來，告訴更多人，「總統不是皇帝、金孫不配為領袖、人民才是真正的主人」。

牛煦庭表示，自己所屬的世代抗拒框架、反對順從，面對權力的傲慢、寒蟬效應與積非成是，選擇挺身對抗而非沉默。他指出，民主體制下，行政權與立法權可以意見不同、可以協商辯論，但依法依程序通過的法案，就應該被執行與貫徹，司法則應扮演仲裁角色，並維持公信力。

牛煦庭說，直接民主雖然成本高，但在憲政僵局下仍是不失為一種手段，重點在於結果出爐後，執政者是否願意順應民意、調整施政方向；然而，現實卻是執政黨不副署立法院依法通過、總統依法公布的法案，拒絕依法行政，甚至出現預算未編列、制度運作被扭曲的情況。

牛煦庭質疑，從大法官實質造法、沒收法案，到大罷免後在野黨立委全數存活卻遭執政黨耍賴，這些現象已讓社會對憲政秩序產生嚴重不安。他強調，若在野黨因媒體壓力與網路霸凌而選擇退縮，民主體制將再無重振希望，也愧對選民的託付。

牛煦庭最後呼籲，立法院的審查只是開始，所有對未來感到憂慮、對憲政秩序失衡有所警惕的人，都應勇敢站出來，不向寒蟬效應妥協、不對惡政姑息，用行動守住民主，因為人民才是真正的主人。

國民黨立委黃健豪直指，賴清德從政至今創下許多憲政「奇蹟」，包括成為史上第一位不進議會被監察院彈劾的地方首長，第一位在立法院被彈劾的總統。黃健豪呼籲，假設賴清德願意勇敢面對，在22日走進國會列席說明，或許還能為自己重新寫下一個「新的憲政紀錄」。

黃健豪表示，彈劾賴清德總統的原因，在於賴清德違反中華民國憲法義務，動搖憲政根基，立法院依法要求總統列席說明，歷次大法官解釋也早已確認程序合法合憲，這原本是總統直球對決、向國會與社會說明的機會，但賴清德卻選擇放棄這個平台。

黃健豪指出，賴清德就任總統至今剛好滿20個月，卻已創下多項憲政史上的奇蹟，也成為公法學界討論的題庫。從以少數總統之姿當選後，密謀推動大罷免，到拒絕副署、拒絕執行立法院三讀通過的法律，相關作為已構成對民主憲政的嚴重挑戰。

