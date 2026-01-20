賴清德拒赴立院說明彈劾案 總統府：立院無問責總統之權

立法院議場。（本報資料照片）

立法院21日、22日以全院委員會模式召開「賴清德總統被彈劾案」審查會，邀請賴清德赴立院說明並接受諮詢，立法院16日發函總統府。而總統府今（20）下午回函立法院，以「立院無問責總統之權利」為由，告知總統不予列席。明後兩天的審查會僅由各黨團推派的立委發言，每人發言10分鐘，總計32人。

國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌去年12月26日各自領銜提案彈劾賴清德。立法院14日與15日召開首場公聽會，聽取朝野推派的專家學者及立委意見，並將於21日、22日召開全院委員會，邀請提案領銜人代表說明彈劾意旨，被彈劾人說明15分鐘後，由立委進行詢問。

立法院16日發函給總統府，主旨是「本院定於本(115)年1月21日及22日舉行全院委員會，審查立法委員所提之總統彈劾案，請列席說明，咨請查照」。而總統府20日下午終於回函給立院，但告知不便出席。據了解，回函中主訴，依據憲法，立法院並無問責總統之權利，因此總統不予出席。

而根據立法院「彈劾案相關事務及時程表」，當被彈劾人未列席審查會時，由各黨團推派的立委行發言，每人發言10分鐘；國民黨團推派15人、民進黨團推派15人、民眾黨團2人。等於明日將會是立院朝野黨團各自攻防。

