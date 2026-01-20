賴清德拒赴立院說明被彈劾案 國民黨：躲總統府當「縮頭烏龜」

立法院發動彈劾總統賴清德，並邀賴明天至立法院全院委員會說明。賴今以總統府用牋正式回覆立法院長韓國瑜，表示「為符憲政體制，爰不予列席，特此函達」。讀者提供



記者周志豪／台北報導

立院發動彈劾總統賴清德，邀賴明至立法院全院委員會列席說明，總統府傍晚發函立院拒絕。國民黨晚間批評，賴的傲慢只是更凸顯無能，「中華民國憲法不是你逃避責任的遮羞布」，「賴清德，別躲了」。

國民黨聲明，權責不容切割：賴清德不能只享受總統權力，卻拒絕接受監督；民意不可踐踏：拒絕列席立法院，就是拒絕面對2300萬人民民意；彈劾勢在必行，面對一個既違憲又無視監督的總統，彈劾是守護民主法治的最後防線。

廣告 廣告

國民黨表示，立院依法啟動總統彈劾案程序，正式發函邀請賴清德列席說明，結果自詡「務實台獨工作者」的賴，竟然搬出《中華民國憲法》當擋箭牌，拒絕出席，彈劾案徹底照妖出民進黨的雙標嘴臉，讓人笑掉大牙。

國民黨揶揄，賴清德過去稱中華民國憲法是「災難」，是束縛台灣的枷鎖，但在面臨國會彈劾調查的關鍵時刻，那一本被他棄如敝屣的憲法，突變「保命符」，原來在賴眼裏，憲法是「自助餐」，有利就夾起來吃，不利就當沒看到。

國民黨批評，面對執政荒腔走板、違法亂紀指控，賴清德不敢直球對決，只敢躲在總統府裏玩文字遊戲、當「縮頭烏龜」，用行政權對抗立法權，這不是捍衛憲政體制，而是「傲慢」與「心虛」，不敢站在國會殿堂上接受檢驗。

更多太報報導

賴清德拒出席立院回應被彈劾案 國民黨團：正義的審判不會停止

賴清德確定不會出席彈劾審查 回函「立院無直接向總統問責之權」

批賴昏庸無道、毀憲亂政 鄭麗文：彈劾案將至全國辦公聽會