賴清德拚年底前出訪過境美國？總統府回應了

總統賴清德。資料照。廖瑞祥攝



知名智庫學者葛來儀於美國時間11/10表示，台灣政府會積極尋求在年底前重新安排賴清德總統過境美國，以避免因2026年川普訪問中國而受到牽動。對此，總統府發言人郭雅慧表示，目前沒有出訪相關計畫。如果有任何安排會公開向國人報告。

僑務委員會委員長徐佳青今上午前往立法院進行業務報告，會前接受記者提問，對於葛來儀稱政府爭取安排賴清德總統出訪時過境美國，徐佳青表示，葛來儀是根據她自己的推測，但是他們沒有這方面的訊息跟大家做報告。在心裡上來說，當然希望有機會去探訪的邦交國，基本上是這樣，但是什麼時間不知道。

據了解，由於年底碰上國外大假期，且出訪至少都要2個月規劃籌備，恐怕很難在短時間內出訪。

