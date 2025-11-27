賴清德拚民調 謝龍介：他早已定調2028藍綠朝野對決

2028總統大選，總統賴清德積極尋求連任，但是他在視察丹娜絲颱風災情時因失言，導致民調一度重創。國民黨立委謝龍介表示，賴清德積極拉抬民調，目標是回升至51%。他甚至認為，賴清德早已定調2028是藍綠對決、朝野對決。

謝龍介27日在《鄉民大學問》節目中表示，賴清德早已定調2028是藍綠對決、朝野對決，他認為藍白會合，會破的機率不高，除非是柯文哲要讓他破局。

謝龍介更表示，當時看到賴清德救災以後，民調掉到3成，他認為很快就會回到40%，賴清德當時只是因為去關懷災民，卻失言，民調就下滑，這是正常的。他認為，賴清德的目標是民調51%。所以他現在就是針對所有的布局，花錢、預算、買美國的友情或是買武器，我們不知道。

因此，謝龍介認為，賴清德提名要避免被背叛再度演出。所以他從提名，包括他現在用人，感覺都固定那幾個而已，所以這就是他自己的局縮小了。而他自己的局縮小，藍白就有機會了，問題是很現實的。

謝龍介表示，如果賴清德的民調突破到45%，就又不一樣了。他突破45%，他所有的能量，包括輔選，甚至包括提名他想要的人，這些底氣都不一樣。所以賴清德現在積極在第一個階段就是突破45%，再來就是2028到51%。

