賴清德拿中共「愛國者治港」警告藍白 綠黨團：或許是宏福苑大火原因之一

總統賴清德日前警告在野黨，若接受九二共識、一中原則，未來將淪為中共認定的「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣，遭質疑怎未關心香港宏福苑大火。對此，民進黨團立院黨團幹事長鍾佳濱表示，這也可以賴給清德？應該檢討愛國者治港後，香港狀況是不是每況愈下，或許也是引發香港宏福苑大火的原因之一。

鍾佳濱說，「愛國者治港」的下場，可能就是香港高樓火警的原因之一。（許詠晴攝）

「香港高樓大火也可以賴總統、賴給清德，我是很佩服台灣的在野黨。」鍾佳濱今早在立法院受訪時表示，看到香港的慘狀應該來檢視自己，台灣都市高樓管理是否有需要改進的地方；事實上，台灣社會各界在第一時間就對死傷表達了很誠摯的哀悼之意，這在人類社會，舉世皆然。

不過，鍾佳濱指出，很清楚的「愛國者治台」就是中共治港的最高原則，反送中被鎮壓之後，現在的港府就是由所謂的「愛中國者」、「愛國者」來治理香港，應該檢討這些愛中國的人來治港後，香港是不是每況愈下？香港是不是不再有過去那樣東方明珠的璀璨？

鍾佳濱說，「愛國者治港」的下場，可能就是香港高樓火警的原因之一，回頭來看賴總統提醒大家的，不容許中共在台灣炮製香港那一套「愛國者治台」、「愛中國者來治台」、「愛中國者去治港」，都會導致香港今天這樣的悲慘下場。

