賴清德拿股市創高當政績 侯漢廷曝真相打臉：有多少人沒買股票？

台股今天（21日）重挫近千點，但總統賴清德下午在西螺鎮朝興宮揭匾致詞時表示，前總統馬英九政權轉移時，台股指數僅8千點，並指自己上任後，積極推動經濟建設，今年股市最高達到2萬8千多點。台北市議員侯漢廷質疑，台股飆漲「關民進黨啥事」？賴清德把股市成長當政績，但台灣多少人沒買股票？

賴清德。（圖／中天新聞）

「賴清德掛在嘴邊的政績就是股市創高。」侯漢廷表示，2016年至2021年，台股飆漲是因為全球寬鬆貨幣政策，大搞QE、降息低利率，資金往股市流入，「關民進黨啥事」；而近年的台股飆漲，是因為NVIDIA主導AI超級周期、半導體產業（尤其是台積電）崛起，全球對高階晶片的需求大增，讓與 AI 相關的供應鏈（晶片、伺服器、PCB、散熱、封裝測試）整個熱起來，「又關民進黨啥事？」

賴清德。（圖／中天新聞）

侯漢廷質疑，賴清德把股市成長當政績，但台灣多少人沒買股票？根據媒體報導，實際有交易的人數是564萬，只是台灣的三成，而且多數都是小頻、小額操作，七成的台灣成年人，與股市處於幾乎無緣，而三成的投資人，也未必每個都賺錢。

侯漢廷。（圖／中天新聞）

侯漢廷說，還是賴清德要公開報明牌，台股必破三萬點，快買台指期？然而，許多台灣人，是縱使告訴他明牌，卻連買股票的閒錢都沒有，「莫忘世上苦人多」。

