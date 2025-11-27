「賴清德拿1.2兆軍費換川普關愛」 羅智強：今日烏克蘭明日台灣

羅智強指賴清德花上兆軍費換川普關愛眼神。資料照 李政龍攝



賴清德總統宣布將編列1.25兆元新台幣國防特別預算。國民黨團書記長羅智強今（27日）透過黨團發「拿1.25兆元，換美國川普總統關愛的眼神？」新聞稿表示，他要提醒賴清德，今日烏克蘭，明日台灣，烏克蘭面臨割地賠款，還入不了北約，賴清德看不到嗎？

羅智強說，賴清德政府說台美關係史上最好，美國4月公布對台對等關稅N+20%，到現在拿不出對策，卻又要拿子孫的未來，狂買軍火、讓青年人上戰場？

他指出，今年國防預算9500億元，占GDP3.3%，若加上八年1.25兆元特別預算，今年國防預算將達1.1兆元新台幣，占GDP 4.2%，占中央政府總預算的4成，是國民黨執政時期國防預算3000億元的3.7倍。

羅智強表示，台灣換來的是什麼？共機越過台海中線、圍台軍演、WHA（世界衛生大會）無法出席，更慘的是，鉅額軍購至今無法如數到貨，這是什麼樣「無能凱子政府」才會做出來的事？

羅說，1.25兆元國防特別預算，奪走了醫護加薪、軍人加薪、社福長照、健保點數、年金永續，賴清德對國人錙銖必較、吝嗇無比，卻對美國裝大爺。

國民黨團再次呼籲，中華民國要和平、要發展、要安全，就是不要戰爭，台灣更不需要只會窮兵黷武的獨夫總統。

