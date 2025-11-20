賴清德持續推動AI新10大建設 2040年前創15兆產值、50萬工作機會 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

Google 今（20）日在台灣正式啟用「AI基礎建設研發中心」，總統賴清德親自出席典禮，並以「台灣將成為全球 AI 發展的關鍵基地」為主軸發表談話。他表示，Google連年在台擴大投資、啟用新據點，展現對台灣長期承諾，也讓世界看到台灣不僅是科技供應鏈核心，更是推動安全、可信賴人工智慧的重要夥伴。

賴清德指出，Google自板橋2座硬體研發中心啟用後，再於今日啟用「AI基礎建設研發中心」，象徵美商科技巨擘持續深化對台布局，也驗證台灣具備適合發展AI的3大條件，民主自由的社會環境、世界級半導體聚落與人才、完善的智慧財產權制度，台灣是Google最值得信任的合作夥伴。

賴清德表示，政府持續推動「AI新10大建設」，從數位基礎、關鍵技術、智慧應用3個層次打造完整生態系，目標在2040年前創造逾15兆元產值、50萬個AI就業機會，並成立3座國際級AI實驗室，讓台灣成為全球AI創新的關鍵節點。他強調，台灣將成為全球前5大的算力中心，協助各行各業導入AI技術，打造名副其實的「人工智慧之島」。

賴清德指出，在這樣的國家戰略下，今天Google 「AI基礎建設研發中心」的啟用，具有標誌性的意義。未來，這座中心將協助培養台灣AI核心人才，讓台灣的工程師、研究者，能夠與世界同步創新，共同開發新一代 AI 解決方案。他說，Google與台灣產業的合作關係將更加緊密，來提升台灣產業的技術能力，鞏固台灣在全球AI供應鏈中的領先地位。

賴清德表示，他相信這座中心啟用後，除了促進台美產業交流，為台灣的經濟發展注入新的動能，也讓美國產業能夠在全球AI競逐中，擁有可信賴的亞洲研發與供應基地，強化關鍵技術與供應鏈的安全韌性。他藉這個機會要特別感謝Google這幾年來，在台灣協助強化網路安全、防範資安威脅，與政府共同打擊詐騙與不實訊息。

賴清德強調，台灣未來會繼續和Google，以及全世界理念相近的夥伴共同合作，致力讓AI技術造福全民，同時兼顧資安、隱私與社會信任。他說，政府也會持續打造穩定、友善、創新的環境，推動更多元的跨域合作，讓企業安心投資、讓全球人才都可以放心發揮，「台灣不只是全球AI發展的參與者，也是創新的引領者，更要成為全球AI發展的關鍵基地！」

照片來源：總統府

