賴清德指「中華民國」名字有助團結台灣社會 鄭麗文：廢除台獨黨綱

總統賴清德昨天表示，「中華民國」名字寫在憲法裡，保留這個名字有助於團結台灣社會。中國國民黨主席鄭麗文今天對此回應，賴清德談話再次證明中華民國是唯一可保護台灣最重要的一把傘，那就應該認同中華民國、捍衛中華民國，「賴總統、賴主席乾脆廢除台獨黨綱」，相信朝野政黨一定願為中華民國未來團結一致。

國民黨南投縣黨部7日辦理黨慶暨新任縣黨部主任委員布達典禮，國民黨主席鄭麗文（左）、國民黨立委游顥（右）出席。（中央社）

國民黨南投縣黨部上午辦理黨慶暨新任縣黨部主任委員布達典禮，南投縣長許淑華、接任縣黨部主委的國民黨立委游顥、立委馬文君、民眾黨立委麥玉珍、無黨籍南投縣議會議長何勝豐等人出席。游顥表示，將強化新媒體力量、培訓青年人才、提早準備明年地方選舉。

廣告 廣告

總統賴清德昨天出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇致詞提及，雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著這個名字有助於團結台灣社會，因為這名字寫在憲法裡，且台灣是主權獨立國家，沒有另行宣布獨立的必要，目的也是為團結台灣社會。

媒體詢問鄭麗文對此看法，她表示，身為國家元首，對於重大國家定位應穩定、清楚，而不是一直策略性不斷變化，會造成大家困擾。

鄭麗文說，「賴總統說沒有宣布台獨的必要」，誠摯希望「賴總統、賴主席乾脆下架台獨黨綱、直接廢除台獨黨綱」；若賴清德可廢止台獨黨綱，相信朝野政黨一定願與賴清德為中華民國未來團結一致。

她說，賴清德談話再次證明，中華民國是唯一可以保護台灣最重要的一把傘，那就應該認同中華民國、捍衛中華民國，中華民國不是如賴清德所說只有四個字而已、只是名稱而已，中華民國代表是亞洲第一個民主共和國，及「民有、民治、民享」核心價值。

鄭麗文表示，台灣不能再內耗，「尤其不要拿中華民國四個字來玩廉價的政治遊戲」，真的非常希望在中華民國憲法下團結，不再搞對立、不再搞撕裂。