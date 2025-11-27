賴清德指中共2027武統有錯？綠委：時程是中共自己設定的

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 總統賴清德「2027中共武統台灣說」遭錯誤解讀，民進黨團幹事長鍾佳濱今（27）日表示，中共多次公開宣稱將在2027年具備「武統台灣」能力，這不是台灣單方面的推測，而是中國自己講出的軍事時程。既然對手已設定2027年完成武力併吞準備，台灣必須在同一年完成戰備強化，這是再清楚不過的國安邏輯。

鍾佳濱指出，2027年是中國人民解放軍建軍百年，中共多年來反覆強調要在該年完成對台「武統」能力。他說：「對不起，他們叫武統，我要講清楚，那就是武力併吞台灣。」既然中方已畫出明確時間表，台灣就無法假裝不知道，也不能拖延戰備提升。

他說明，賴清德總統提出的8年國防強化計畫，將在前兩年大幅提升戰備，後六年建立全面嚇阻能力，整體規劃正是和中共2027軍事節點相互對應，目標清楚且必要。

鍾佳濱進一步指出，美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）在今年11月18日公布的報告中，也提出中共可能侵台的三個關鍵時間點：2027、2035、2049。這些分析都是來自國際專業機構，而非台灣自行嚇自己，更不是政治語言。

他強調，中共究竟何時會對台採取軍事行動，沒有人能完全預知，就像颱風何時登陸一樣只能預測、不能確定。但任何國家都不會在颱風走了之後才開始做防颱準備，「國防同理，凡事豫則立，不豫則敗。」

鍾佳濱最後呼籲，台灣要保持清醒，面對中共擴軍與軍事威脅，全民及朝野政黨都應全力支持賴總統提出的八年1.25兆元國防投資，建立足以嚇阻侵略的防衛韌性。他強調，只有準備充分，和平才有可能維持；只有展現戰備，侵略者才不敢輕舉妄動。

