賴清德指九二共識就是一國兩制 林飛帆：藍還有幻想但習近平已經講了

記者陳思妤／台北報導

總統賴清德昨（2）日表示，在野黨接受中國的要求，接受一個中國原則的九二共識，但中國國家主席習近平講得很清楚，這就是一國兩制，未來就是「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。對此，國安會副秘書長林飛帆今（3）日強調，國民黨很多人還存有幻想，但習近平已經說很清楚，所以賴清德不是在指控在野黨，而是要讓大家了解，所謂九二共識就是一個中國，一個中國背後隱含的當然就是一國兩制，對中共的定義就是如此。

林飛帆今天接受媒體聯訪時表示，九二共識背後就是一個中國，一個中國在中共定義裡面沒有中華民國的存在，隱含的就是台灣是中國的一部分。他直言，國民黨很多朋友也許還存有對九二共識的幻想，但大家都很清楚，2019年的習近平對台講話時，就很明確把一個中國的定義講很清楚，就是只有中華人民共和國，沒有中華民國的存在，必須正視中國對台灣主權的抹煞。

林飛帆也強調，賴清德不是在指控在野黨，而是要讓大家了解，所謂九二共識就是一個中國，一個中國背後隱含的當然就是一國兩制，對中共的定義就是如此。他說，沒有辦法要求每個人不要懷抱著幻想，但是自己要有非常清楚的認識，才有辦法擬定出正確的方式、政策去應對這樣的威脅。

林飛帆指出，過去這段時間，面對國安的威脅，中國對台滲透、軍事挑釁不斷加劇，面對敵情明確威脅，總統跟副總統蕭美琴所說的話，就是希望國人清楚瞭解所面對的威脅，增強國人對滲透跟軍事威脅的抵抗力。

